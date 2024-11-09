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"Не трогай мой пушистый зад" и голова Трампа в надежных руках: самые смешные фото недели
"Не трогай мой пушистый зад" и голова Трампа в надежных руках: самые смешные фото недели
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографовмуль 09.11.2024, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

"Не трогай мой пушистый зад" и голова Трампа в надежных руках: самые смешные фото недели

09:45 09.11.2024 (обновлено: 09:46 10.11.2024)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографовмуль
© Getty Images / NurPhoto/Vishal Bhatnagar

Фотограф делает снимок макаки в храме Галта Джи в Джайпуре, Индия.

Фотограф делает снимок макаки в храме Галта Джи в Джайпуре, Индия. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / NurPhoto/Vishal Bhatnagar

Фотограф делает снимок макаки в храме Галта Джи в Джайпуре, Индия.

© AP Photo / J. Scott Applewhite

Танцы в стиле K-Pop у Мемориала Линкольна в Вашингтоне.

Танцы в стиле K-Pop у Мемориала Линкольна в Вашингтоне. - Sputnik Грузия
2/10
© AP Photo / J. Scott Applewhite

Танцы в стиле K-Pop у Мемориала Линкольна в Вашингтоне.

© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov / Перейти в фотобанк

Посетители во время экскурсии на ферме "Приморские альпаки" в Надеждинском районе Приморского края.

Посетители во время экскурсии на ферме &quot;Приморские альпаки&quot; в Надеждинском районе Приморского края. - Sputnik Грузия
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© photo: Sputnik / Vitaliy Ankov
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Посетители во время экскурсии на ферме "Приморские альпаки" в Надеждинском районе Приморского края.

© AP Photo / Ng Han Guan

Ребенок возле скульптуры в кафе на популярной торговой улице Ванфуцзин в Пекине.

Ребенок возле скульптуры в кафе на популярной торговой улице Ванфуцзин в Пекине. - Sputnik Грузия
4/10
© AP Photo / Ng Han Guan

Ребенок возле скульптуры в кафе на популярной торговой улице Ванфуцзин в Пекине.

© Getty Images / Chip Somodevilla

Сторонница держит вырезанную фотографию Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Мейконе в США.

Сторонница держит вырезанную фотографию Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Мейконе в США. - Sputnik Грузия
5/10
© Getty Images / Chip Somodevilla

Сторонница держит вырезанную фотографию Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Мейконе в США.

© Getty Images / Anadolu/Mert Alper Dervis

Надпись "Пожалуйста, не трогай мою пушистую задницу. Спасибо, мууу" на сельскохозяйственной выставке в Торонто.

Надпись &quot;Пожалуйста, не трогай мою пушистую задницу. Спасибо, мууу&quot; на сельскохозяйственной выставке в Торонто. - Sputnik Грузия
6/10
© Getty Images / Anadolu/Mert Alper Dervis

Надпись "Пожалуйста, не трогай мою пушистую задницу. Спасибо, мууу" на сельскохозяйственной выставке в Торонто.

© AP Photo / Markus Schreiber

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с министром обороны Германии Борисом Писториусом на еженедельном заседании кабинета министров в Берлине.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с министром обороны Германии Борисом Писториусом на еженедельном заседании кабинета министров в Берлине. - Sputnik Грузия
7/10
© AP Photo / Markus Schreiber

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с министром обороны Германии Борисом Писториусом на еженедельном заседании кабинета министров в Берлине.

© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Участники фестиваля, посвященного Дню мертвых, в Санкт-Петербурге.

Участники фестиваля, посвященного Дню мертвых, в Санкт-Петербурге. - Sputnik Грузия
8/10
© AP Photo / Dmitri Lovetsky

Участники фестиваля, посвященного Дню мертвых, в Санкт-Петербурге.

© Getty Images / Andrew Redington

Татуировки на икрах итальянца Франческо Лапорты.

Татуировки на икрах итальянца Франческо Лапорты. - Sputnik Грузия
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© Getty Images / Andrew Redington

Татуировки на икрах итальянца Франческо Лапорты.

© AP Photo / Noah Berger

Голосование на президентских выборах США в Музее искусств Тритон в Санта-Кларе в Калифорнии.

Голосование на президентских выборах США в Музее искусств Тритон в Санта-Кларе в Калифорнии. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Noah Berger

Голосование на президентских выборах США в Музее искусств Тритон в Санта-Кларе в Калифорнии.

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