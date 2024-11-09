"Не трогай мой пушистый зад" и голова Трампа в надежных руках: самые смешные фото недели

Фотограф делает снимок макаки в храме Галта Джи в Джайпуре, Индия.
Фотограф делает снимок макаки в храме Галта Джи в Джайпуре, Индия.
Танцы в стиле K-Pop у Мемориала Линкольна в Вашингтоне.
Танцы в стиле K-Pop у Мемориала Линкольна в Вашингтоне.
Посетители во время экскурсии на ферме "Приморские альпаки" в Надеждинском районе Приморского края.
Посетители во время экскурсии на ферме "Приморские альпаки" в Надеждинском районе Приморского края.
Ребенок возле скульптуры в кафе на популярной торговой улице Ванфуцзин в Пекине.
Ребенок возле скульптуры в кафе на популярной торговой улице Ванфуцзин в Пекине.
Сторонница держит вырезанную фотографию Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Мейконе в США.
Сторонница держит вырезанную фотографию Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Мейконе в США.
Надпись "Пожалуйста, не трогай мою пушистую задницу. Спасибо, мууу" на сельскохозяйственной выставке в Торонто.
Надпись "Пожалуйста, не трогай мою пушистую задницу. Спасибо, мууу" на сельскохозяйственной выставке в Торонто.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с министром обороны Германии Борисом Писториусом на еженедельном заседании кабинета министров в Берлине.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок с министром обороны Германии Борисом Писториусом на еженедельном заседании кабинета министров в Берлине.
Участники фестиваля, посвященного Дню мертвых, в Санкт-Петербурге.
Участники фестиваля, посвященного Дню мертвых, в Санкт-Петербурге.
Татуировки на икрах итальянца Франческо Лапорты.
Татуировки на икрах итальянца Франческо Лапорты.
Голосование на президентских выборах США в Музее искусств Тритон в Санта-Кларе в Калифорнии.
Голосование на президентских выборах США в Музее искусств Тритон в Санта-Кларе в Калифорнии.