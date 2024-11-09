https://sputnik-georgia.ru/20241109/dzyudoisty---veterany-iz-gruzii-sobrali-na-chm-v-las-vegase-urozhay-medaley-290809510.html

Дзюдоисты-ветераны из Грузии собрали на ЧМ в Лас-Вегасе урожай медалей

Дзюдоисты-ветераны из Грузии собрали на ЧМ в Лас-Вегасе урожай медалей

Sputnik Грузия

Комплекты медалей были разыграны в 61 категории у мужчин и в 30 категориях у женщин 09.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо завоевала 10 медалей на чемпионате мира среди ветеранов в Лас-Вегасе, сообщает Федерация дзюдо. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чемпионат мира по дзюдо среди ветеранов прошел в Лас-Вегасе 4-7 ноября, в нем приняли участие 1278 спортсменов из 68 стран. Грузинские дзюдоисты-ветераны завоевали 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. В общекомандном зачете Грузия расположилась на пятом месте. Первую строчку заняла команда Бразилии – 28 медалей. Золотые медали сборной Грузии принесли Девико Гобеджишвили (-100 кг), Алекси Давиташвили (+100), Лаша Тевелури (+100 кг), Гиви Надарейшвили (-60 кг). Серебро завоевали Паата Меребашвили (- 66 кг), Гигла Алибегашвили (- 73 кг), Лаша Микаберидзе ( -90 кг). Бронза на счету у Гиглы Ципиани (-73 кг), Давида Удзиалури ( -81 кг), Автандила Богверадзе (+100 кг). Комплекты медалей были разыграны в 61 категории у мужчин и в 30 категориях у женщин. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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