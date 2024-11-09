https://sputnik-georgia.ru/20241109/kak-prokhodit-registratsiya-selkhoz-zemli-v-gruzii-dannye-premer-ministra-290814097.html

Как проходит регистрация сельхозземли в Грузии? Данные премьера

Как проходит регистрация сельхозземли в Грузии? Данные премьера

Sputnik Грузия

После завершения системной регистрации земель, у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T18:29+0400

2024-11-09T18:29+0400

2024-11-09T18:43+0400

ираклий кобахидзе

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новости

грузия

дом юстиции

земля

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Граждане Грузии бесплатно зарегистрировали более 1,5 миллиона земельных участков общей площадью более 880 тысяч гектаров, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2019 году Минюст Грузии разработал концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом – регистрация проводится по запросу. Глава правительства также отметил, что с 11 октября прошлого года был подписан меморандум с мэрией Тбилиси, в рамках которого началась планомерная регистрация в столице. "Регистрируются не только незарегистрированные земельные участки, но и исправляются регистрации, сделанные неправильно 15-20 лет назад", - отметил Кобахидзе. По словам премьер-министра, учитывая масштабы и результаты проекта, правительство приняло решение продолжить системную регистрацию земель, которая должна была завершиться в декабре 2024 года. После завершения системной регистрации земель, у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования, а также способствовать защите и сохранению существующей природно-ресурсной базы и охраняемых территорий. В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий кобахидзе, экономика, новости, грузия, дом юстиции, земля