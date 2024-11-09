https://sputnik-georgia.ru/20241109/kak-prokhodit-registratsiya-selkhoz-zemli-v-gruzii-dannye-premer-ministra-290814097.html
Как проходит регистрация сельхозземли в Грузии? Данные премьера
Как проходит регистрация сельхозземли в Грузии? Данные премьера
Sputnik Грузия
После завершения системной регистрации земель, у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования 09.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-09T18:29+0400
2024-11-09T18:29+0400
2024-11-09T18:43+0400
ираклий кобахидзе
экономика
новости
грузия
дом юстиции
земля
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/15/288537521_0:0:1988:1118_1920x0_80_0_0_5b03927be8769d5f42059fb4aa22b88c.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Граждане Грузии бесплатно зарегистрировали более 1,5 миллиона земельных участков общей площадью более 880 тысяч гектаров, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В 2019 году Минюст Грузии разработал концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом – регистрация проводится по запросу. Глава правительства также отметил, что с 11 октября прошлого года был подписан меморандум с мэрией Тбилиси, в рамках которого началась планомерная регистрация в столице. "Регистрируются не только незарегистрированные земельные участки, но и исправляются регистрации, сделанные неправильно 15-20 лет назад", - отметил Кобахидзе. По словам премьер-министра, учитывая масштабы и результаты проекта, правительство приняло решение продолжить системную регистрацию земель, которая должна была завершиться в декабре 2024 года. После завершения системной регистрации земель, у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования, а также способствовать защите и сохранению существующей природно-ресурсной базы и охраняемых территорий. В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/15/288537521_186:0:1801:1211_1920x0_80_0_0_0b479811ac70b87bace2976df8afd291.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ираклий кобахидзе, экономика, новости, грузия, дом юстиции, земля
ираклий кобахидзе, экономика, новости, грузия, дом юстиции, земля
Как проходит регистрация сельхозземли в Грузии? Данные премьера
18:29 09.11.2024 (обновлено: 18:43 09.11.2024)
После завершения системной регистрации земель, у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Граждане Грузии бесплатно зарегистрировали более 1,5 миллиона земельных участков общей площадью более 880 тысяч гектаров, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
В 2019 году Минюст Грузии разработал концепцию системной и спорадической регистрации земельных участков. При системном подходе все земельные участки в конкретном районе одновременно заносятся в кадастровую книгу, а при спорадическом – регистрация проводится по запросу.
"Зарегистрированными собственниками земли стали более миллиона человек. Общая площадь зарегистрированных земель составляет 784 000 га, что является весьма внушительным показателем", - сказал Кобахидзе.
Глава правительства также отметил, что с 11 октября прошлого года был подписан меморандум с мэрией Тбилиси, в рамках которого началась планомерная регистрация в столице.
"Регистрируются не только незарегистрированные земельные участки, но и исправляются регистрации, сделанные неправильно 15-20 лет назад", - отметил Кобахидзе.
По словам премьер-министра, учитывая масштабы и результаты проекта, правительство приняло решение продолжить системную регистрацию земель, которая должна была завершиться в декабре 2024 года.
"Есть еще граждане, которые не зарегистрировали земельные участки. Всего это – до полумиллиона земельных участков, и до конца 2025 года эти граждане также получат возможность бесплатно зарегистрировать свои земельные участки", - заявил Кобахидзе.
После завершения системной регистрации земель, у государства появится возможность более эффективно проводить политику землеустройства и землепользования, а также способствовать защите и сохранению существующей природно-ресурсной базы и охраняемых территорий.
В рамках реформы процедуры регистрации земли были упрощены с 1 августа 2016 года. Ее цель – защита прав владельцев. Зарегистрировать земельные участки можно в Домах юстиции, филиалах Публичного реестра и общественных центрах Грузии.