https://sputnik-georgia.ru/20241109/mezhdunarodnaya-viktorina-na-atomnuyu-tematiku-global-atomic-quiz-2024-proydet-10-noyabrya-290814848.html

Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября

Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября

Sputnik Грузия

Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T19:38+0400

2024-11-09T19:38+0400

2024-11-09T19:38+0400

россия

новости

в мире

росатом

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/14/264618063_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_45892b63dc206260041c51fd7dedc198.jpg

ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 традиционно проведет госкорпорация "Росатом" в честь празднования Всемирного дня науки 10 ноября, сообщают организаторы проекта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В этом году викторина, отмечающая свой пятый юбилей, пройдет в особом формате: онлайн на 13 языках и очно по всему миру – от Мьянмы до Бразилии. Викторина будет доступна на английском, русском, бенгальском, венгерском, испанском, португальском, кыргызском, казахском, монгольском, турецком, узбекском, арабском и индонезийском языках.У участников будет целых 24 часа, чтобы ответить на 25 вопросов разной сложности и тематики. В честь пятого юбилея вопросы викторины будут разделены на пять тематических направлений, представляющих ключевые достижения атомной отрасли: Для участия в викторине необходимо 10 ноября пройти регистрацию на сайте проекта. Все участники получат электронный сертификат, а сто победителей будут награждены эксклюзивным призом – фигурным атомным пазлом. Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты. Список победителей будет опубликован на сайте проекта до 22 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, в мире, росатом