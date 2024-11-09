https://sputnik-georgia.ru/20241109/mezhdunarodnaya-viktorina-na-atomnuyu-tematiku-global-atomic-quiz-2024-proydet-10-noyabrya-290814848.html
Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября
Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября
Sputnik Грузия
Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты 09.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-09T19:38+0400
2024-11-09T19:38+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 традиционно проведет госкорпорация "Росатом" в честь празднования Всемирного дня науки 10 ноября, сообщают организаторы проекта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В этом году викторина, отмечающая свой пятый юбилей, пройдет в особом формате: онлайн на 13 языках и очно по всему миру – от Мьянмы до Бразилии. Викторина будет доступна на английском, русском, бенгальском, венгерском, испанском, португальском, кыргызском, казахском, монгольском, турецком, узбекском, арабском и индонезийском языках.У участников будет целых 24 часа, чтобы ответить на 25 вопросов разной сложности и тематики. В честь пятого юбилея вопросы викторины будут разделены на пять тематических направлений, представляющих ключевые достижения атомной отрасли: Для участия в викторине необходимо 10 ноября пройти регистрацию на сайте проекта. Все участники получат электронный сертификат, а сто победителей будут награждены эксклюзивным призом – фигурным атомным пазлом. Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты. Список победителей будет опубликован на сайте проекта до 22 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, росатом
россия, новости, в мире, росатом
Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября
Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 традиционно проведет госкорпорация "Росатом" в честь празднования Всемирного дня науки 10 ноября, сообщают организаторы проекта.
В этом году викторина, отмечающая свой пятый юбилей, пройдет в особом формате: онлайн на 13 языках и очно по всему миру – от Мьянмы до Бразилии. Викторина будет доступна на английском, русском, бенгальском, венгерском, испанском, португальском, кыргызском, казахском, монгольском, турецком, узбекском, арабском и индонезийском языках.
Участники смогут не только узнать больше о мирном атоме и выиграть уникальные призы, но и открыть для себя удивительные и разнообразные применения атомных технологий.
У участников будет целых 24 часа, чтобы ответить на 25 вопросов разной сложности и тематики. В честь пятого юбилея вопросы викторины будут разделены на пять тематических направлений, представляющих ключевые достижения атомной отрасли:
Транспорт и промышленность
Для участия в викторине необходимо 10 ноября пройти регистрацию на сайте проекта
.
Все участники получат электронный сертификат, а сто победителей будут награждены эксклюзивным призом – фигурным атомным пазлом. Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты. Список победителей будет опубликован на сайте
проекта до 22 ноября.