Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241109/mezhdunarodnaya-viktorina-na-atomnuyu-tematiku-global-atomic-quiz-2024-proydet-10-noyabrya-290814848.html
Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября
Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября
Sputnik Грузия
Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты 09.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-09T19:38+0400
2024-11-09T19:38+0400
россия
новости
в мире
росатом
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/14/264618063_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_45892b63dc206260041c51fd7dedc198.jpg
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 традиционно проведет госкорпорация "Росатом" в честь празднования Всемирного дня науки 10 ноября, сообщают организаторы проекта.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В этом году викторина, отмечающая свой пятый юбилей, пройдет в особом формате: онлайн на 13 языках и очно по всему миру – от Мьянмы до Бразилии. Викторина будет доступна на английском, русском, бенгальском, венгерском, испанском, португальском, кыргызском, казахском, монгольском, турецком, узбекском, арабском и индонезийском языках.У участников будет целых 24 часа, чтобы ответить на 25 вопросов разной сложности и тематики. В честь пятого юбилея вопросы викторины будут разделены на пять тематических направлений, представляющих ключевые достижения атомной отрасли: Для участия в викторине необходимо 10 ноября пройти регистрацию на сайте проекта. Все участники получат электронный сертификат, а сто победителей будут награждены эксклюзивным призом – фигурным атомным пазлом. Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты. Список победителей будет опубликован на сайте проекта до 22 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/02/14/264618063_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_ae71aece4a8cfa1ec2a2b5c6b2de6cc0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, новости, в мире, росатом
россия, новости, в мире, росатом

Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 пройдет 10 ноября

19:38 09.11.2024
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкСтенд корпорации "Росатом", иллюстративное фото
Стенд корпорации Росатом, иллюстративное фото - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2024
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Международная викторина на атомную тематику Global Atomic Quiz 2024 традиционно проведет госкорпорация "Росатом" в честь празднования Всемирного дня науки 10 ноября, сообщают организаторы проекта.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В этом году викторина, отмечающая свой пятый юбилей, пройдет в особом формате: онлайн на 13 языках и очно по всему миру – от Мьянмы до Бразилии. Викторина будет доступна на английском, русском, бенгальском, венгерском, испанском, португальском, кыргызском, казахском, монгольском, турецком, узбекском, арабском и индонезийском языках.
Участники смогут не только узнать больше о мирном атоме и выиграть уникальные призы, но и открыть для себя удивительные и разнообразные применения атомных технологий.
У участников будет целых 24 часа, чтобы ответить на 25 вопросов разной сложности и тематики. В честь пятого юбилея вопросы викторины будут разделены на пять тематических направлений, представляющих ключевые достижения атомной отрасли:
"Зеленая" энергетика
Медицина
Наука
Транспорт и промышленность
Агроиндустрия.
Для участия в викторине необходимо 10 ноября пройти регистрацию на сайте проекта.
Все участники получат электронный сертификат, а сто победителей будут награждены эксклюзивным призом – фигурным атомным пазлом. Специальный приз – поездка в Россию – достанется трем участникам, продемонстрировавшим наилучшие результаты. Список победителей будет опубликован на сайте проекта до 22 ноября.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0