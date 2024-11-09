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Развитие ИИ в Грузии – глава Минздрава рассказал о прогрессе страны

Развитие ИИ в Грузии – глава Минздрава рассказал о прогрессе страны

Sputnik Грузия

Грузия способна увеличить число женщин-лидеров в сфере искусственного интеллекта, что повлияет на инклюзивность в сфере технологий 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя – Sputnik. Развитие образования для девочек и программы по поддержке молодых специалистов стали главными темами выступления главы Минздрава Грузии Михаила Сарджвеладзе на VI Международном саммите "Женщины и справедливость" в Стамбуле. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Мероприятие организовано министерством семьи, труда и социальных услуг Турции и Кружком женщин и демократии (KADEM), и его главной темой стали женщины и искусственный интеллект. "В Грузии мы уже предпринимаем шаги по расширению образования STEM (наука, технология, инженерия и математика) для девочек в рамках обеспечения гендерного равенства. Страна активно работает над поиском молодых новаторов, чтобы они могли получить практический опыт работы с инструментами ИИ и иметь возможность участвовать в разработке этих технологий", - сказал Сарджвеладзе. По его словам, поддерживая и обучая талантливых молодых людей, Грузия сможет увеличить число женщин-лидеров в сфере искусственного интеллекта, что повлияет на инклюзивность в сфере технологий. Он также отметил влияние ИИ на здравоохранение. Правительство Грузии активно поддерживает стартапы в стране. В 2014 году при Минэкономики было создано Агентство инноваций и технологий. Главная цель агентства – создание инновационной экосистемы в стране и содействие этой сфере. Агентство содействует улучшению предпринимательской и инновационной среды в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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