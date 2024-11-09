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Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек
Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта" 09.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-09T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Один человек погиб на стройке в Тбилиси в районе Ортачала, где грузовой автомобиль сошел с дороги и перевернулся, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;По предварительным данным, погибший – водитель грузовика. Грузовик ехал по дороге и, перевернувшись, упал с высоты, часть автомобиля оказалась засыпана землей. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, тбилиси, грузия, новости
происшествия, тбилиси, грузия, новости

Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек

16:16 09.11.2024 (обновлено: 16:17 09.11.2024)
© photo: Sputnik / StringerСтроительство новостройки в столице Грузии
Строительство новостройки в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта"
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Один человек погиб на стройке в Тбилиси в районе Ортачала, где грузовой автомобиль сошел с дороги и перевернулся, сообщает телеканал "Рустави 2".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
По предварительным данным, погибший – водитель грузовика. Грузовик ехал по дороге и, перевернувшись, упал с высоты, часть автомобиля оказалась засыпана землей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта".
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