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Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек
Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек
Sputnik Грузия
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта" 09.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-09T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Один человек погиб на стройке в Тбилиси в районе Ортачала, где грузовой автомобиль сошел с дороги и перевернулся, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По предварительным данным, погибший – водитель грузовика. Грузовик ехал по дороге и, перевернувшись, упал с высоты, часть автомобиля оказалась засыпана землей. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, тбилиси, грузия, новости
происшествия, тбилиси, грузия, новости
Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек
16:16 09.11.2024 (обновлено: 16:17 09.11.2024)
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта"
ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Один человек погиб на стройке в Тбилиси в районе Ортачала, где грузовой автомобиль сошел с дороги и перевернулся, сообщает телеканал "Рустави 2".
По предварительным данным, погибший – водитель грузовика. Грузовик ехал по дороге и, перевернувшись, упал с высоты, часть автомобиля оказалась засыпана землей.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта".