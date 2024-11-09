https://sputnik-georgia.ru/20241109/tragediya-na-stroyke-tbilisi--pogib-odin-chelovek-290813644.html

Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек

Трагедия на стройке в Тбилиси – погиб один человек

Sputnik Грузия

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта" 09.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-09T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Один человек погиб на стройке в Тбилиси в районе Ортачала, где грузовой автомобиль сошел с дороги и перевернулся, сообщает телеканал "Рустави 2". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По предварительным данным, погибший – водитель грузовика. Грузовик ехал по дороге и, перевернувшись, упал с высоты, часть автомобиля оказалась засыпана землей. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспорта". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

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2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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происшествия, тбилиси, грузия, новости