https://sputnik-georgia.ru/20241110/byurokratiya-v-sfere-energetiki-gruzii-snizitsya---pervyy-shag-pravitelstva-290820041.html

Бюрократия в сфере энергетики Грузии снизится – первый шаг правительства

Бюрократия в сфере энергетики Грузии снизится – первый шаг правительства

Sputnik Грузия

Концепция развития будет разработана специальной группой при Минэкономики и представлена до 30 января 2025 года 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T11:54+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение о создании рабочей группы для разработки концепции развития государственных сервисов в сфере энергетики и плана действий в этом направлении. Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. О снижении бюрократии и введение предоставления сервисов по принципу "открытого окна" в сфере энергетики ранее уже заявляли в правительстве Грузии. По мнению правительства, это даст больше возможностей для привлечения инвестиций и увеличения конкуренции в этой сфере.Энергетика в приоритетеРазвитие сектора энергетики и обеспечение энергонезависимости – один из важных приоритетов правительства Грузии. Власти не раз заявляли о необходимости развивать этот сектор на фоне растущего потребления.В планах правительства – ускоренное развитие отрасли, для чего в ближайшие пару лет привлекут инвестиции в размере $3-4 млрд.В первом аукционе в мае 2023 года победили 27 компаний, которые реализуют проекты строительства 15 ГЭС, двух ветряных станций и 10 солнечных.После ввода в эксплуатацию всех 27 электростанций они ежегодно смогут вырабатывать 1,1407 миллиарда кВтч энергии, а инвестиции, которые будут осуществлены в эти проекты, в общей сложности превысят 400 миллионов долларов.Схема поддержки возобновляемой энергетики предполагает поддержку энергетических проектов государством в течение 15 лет после начала эксплуатации электростанции с согласованием разницы между ценами по т. н. соглашению CFD.Эксперты полагают, что к 2030 году потребление вырастет почти на 70% и достигнет 22 млрд киловатт-часов.По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), в 2023 году в Грузии было потреблено 13,7 млрд киловатт-часов электроэнергии, что на 7,4% меньше по сравнению с 2022 годом.В прошлом году в Грузии было выработано 14,4 миллиарда киловатт-часов, на 1% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, правительство грузии, энергетика грузии