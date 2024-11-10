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Грузинский дзюдоист завоевал золото на открытом кубке Европы в Риме

Грузинский дзюдоист завоевал золото на открытом кубке Европы в Риме

Sputnik Грузия

В финале Ахалкаци победил своего соотечественника Ираклия Берошвили 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T22:58+0400

2024-11-10T22:58+0400

2024-11-10T22:58+0400

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лука майсурадзе

баграт ниниашвили

рим

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Грузинский дзюдоист Владимир Ахалкаци (81 кг) стал обладателем золотой медали на открытом кубке Европы по дзюдо в Риме. В финале Ахалкаци победил своего соотечественника Ираклия Берошвили. Еще трое грузин, участвовавших в воскресенье в соревнованиях, потерпели поражение на ранней стадии. Возвращение в дзюдо после годичной дисквалификации оказалось неудачным для самого титулованного участника турнира Луки Майсурадзе (90 кг). Чемпион мира и Европы проиграл в 1/8 финала итальянскому спортсмену. На сегодня Майсурадзе занимает 12-е место в мировом рейтинге дзюдоистов. В весовой категории до 90 кг также выступали Михаил Купрашвили и Торнике Поладишвили. Открытый кубок Европы в Риме проходил 9-10 ноября. В турнире приняли участие 243 дзюдоиста из 31 страны. От Грузии в рим отправились Георгий Янтбелидзе (73 кг), Баграт Ниниашвили (73 кг), Владимир Ахалкаци ( 81 кг), Лука Майсурадзе (90 кг), Михаил Купрашвили (90 кг).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, лука майсурадзе, баграт ниниашвили, рим