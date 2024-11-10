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Как государство помогает виноградарям высокогорных регионов Грузии
Как государство помогает виноградарям высокогорных регионов Грузии
Sputnik Грузия
Проект дает возможность виноградарям Рача и Квемо Сванети создавать погреба и самостоятельно перерабатывать виноград 10.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-10T21:39+0400
2024-11-10T21:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия ознакомился с результатами программ Агентства развития села по содействию местным виноградарям и виноделам в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр осмотрел оборудованный по современным стандартам семейный винный погреб "Тамани" в селе Гвесо Цагерского муниципалитета, владелец которого является бенефициаром госпрограмм Агентства развития села. Проект дает возможность виноградарям Рача и Квемо Сванети создавать погреба, самостоятельно перерабатывать виноград и получать больше доходов от продажи произведенного вина. Бенефициары в Лечхуми пользуются программой "Развитие предпринимательской деятельности в высокогорных населенных пунктах", а также программой "Льготный агрокредит". Предприниматель также получил грантовое софинансирование от Агентства развития села на развитие бизнеса в размере около 50 тысяч лари. Сумма инвестиций 21 бенефициара в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети составила более 2,6 млн лари, из которых софинансирование агентства превышает 1,4 млн лари. Софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч или не более 50% от общей стоимости представленного проекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
рача-лечхуми и квемо сванети
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грузия, экономика, новости, отар шамугия , сельское хозяйство грузии, рача-лечхуми и квемо сванети
грузия, экономика, новости, отар шамугия , сельское хозяйство грузии, рача-лечхуми и квемо сванети
Как государство помогает виноградарям высокогорных регионов Грузии
21:39 10.11.2024 (обновлено: 21:47 10.11.2024)
Проект дает возможность виноградарям Рача и Квемо Сванети создавать погреба и самостоятельно перерабатывать виноград
ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия ознакомился с результатами программ Агентства развития села по содействию местным виноградарям и виноделам в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, сообщили в пресс-службе ведомства.
Министр осмотрел оборудованный по современным стандартам семейный винный погреб "Тамани" в селе Гвесо Цагерского муниципалитета, владелец которого является бенефициаром госпрограмм Агентства развития села.
"Лечхуми – один из выдающихся уголков в направлении виноделия и виноградарства. В этом году здесь также успешно был проведен сбор урожая, переработано более тысячи тонн винограда. В горных регионах мы реализуем программу содействия развитию предпринимательской деятельности, в том числе по созданию винодельческих предприятий", – заявил Шамугия.
Проект дает возможность виноградарям Рача и Квемо Сванети создавать погреба, самостоятельно перерабатывать виноград и получать больше доходов от продажи произведенного вина.
Бенефициары в Лечхуми пользуются программой "Развитие предпринимательской деятельности в высокогорных населенных пунктах", а также программой "Льготный агрокредит". Предприниматель также получил грантовое софинансирование от Агентства развития села на развитие бизнеса в размере около 50 тысяч лари.
"Программу развития предпринимательской деятельности в высокогорных населенных пунктах" реализует Агентство развития села. В рамках программы заключены договоры с 59 бенефициарами. Сумма инвестиций составила более 8,8 млн лари, из которых софинансирование агентства превышает 4,5 млн лари.
Сумма инвестиций 21 бенефициара в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети составила более 2,6 млн лари, из которых софинансирование агентства превышает 1,4 млн лари.
Софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч или не более 50% от общей стоимости представленного проекта.