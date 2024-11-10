https://sputnik-georgia.ru/20241110/kak-gosudarstvo-pomogaet-vinogradaryam-vysokogornykh-regionov-gruzii-290823307.html

Как государство помогает виноградарям высокогорных регионов Грузии

Как государство помогает виноградарям высокогорных регионов Грузии

Sputnik Грузия

Проект дает возможность виноградарям Рача и Квемо Сванети создавать погреба и самостоятельно перерабатывать виноград 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T21:39+0400

2024-11-10T21:39+0400

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отар шамугия

сельское хозяйство грузии

рача-лечхуми и квемо сванети

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Отар Шамугия ознакомился с результатами программ Агентства развития села по содействию местным виноградарям и виноделам в регионе Рача-Лечхуми – Квемо Сванети, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр осмотрел оборудованный по современным стандартам семейный винный погреб "Тамани" в селе Гвесо Цагерского муниципалитета, владелец которого является бенефициаром госпрограмм Агентства развития села. Проект дает возможность виноградарям Рача и Квемо Сванети создавать погреба, самостоятельно перерабатывать виноград и получать больше доходов от продажи произведенного вина. Бенефициары в Лечхуми пользуются программой "Развитие предпринимательской деятельности в высокогорных населенных пунктах", а также программой "Льготный агрокредит". Предприниматель также получил грантовое софинансирование от Агентства развития села на развитие бизнеса в размере около 50 тысяч лари. Сумма инвестиций 21 бенефициара в регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети составила более 2,6 млн лари, из которых софинансирование агентства превышает 1,4 млн лари. Софинансирование для одного потенциального бенефициара составляет не менее 30 тысяч лари и не более 100 тысяч или не более 50% от общей стоимости представленного проекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

рача-лечхуми и квемо сванети

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грузия, экономика, новости, отар шамугия , сельское хозяйство грузии, рача-лечхуми и квемо сванети