https://sputnik-georgia.ru/20241110/stoimost-bitkoina-prodolzhaet-obnovlyat-istoricheskie-maksimumy-290816210.html

Стоимость биткоина продолжает обновлять исторические максимумы

Стоимость биткоина продолжает обновлять исторические максимумы

Sputnik Грузия

Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T10:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя — Sputnik. Стоимость биткоина впервые в истории превысила 79 тысяч долларов спустя минуты после того, как был преодолен предыдущий исторический максимум в 78 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. На криптовалютной бирже Bybit биткоин по состоянию на 07:55 мск достиг отметки 79 тысяч 331 доллар. Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, экономика, сша, дональд трамп, биткоин, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха, криптовалюта