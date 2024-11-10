https://sputnik-georgia.ru/20241110/v-germanii-zaderzhan-grazhdanin-gruzii-po-podozreniyu-v-ubiystve-290821607.html

В Германии задержан гражданин Грузии по подозрению в убийстве

В Германии задержан гражданин Грузии по подозрению в убийстве

Sputnik Грузия

Убийство произошло в сентябре, а в прошлую пятницу судья выдал ордер на арест подозреваемого 10.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-10T16:20+0400

2024-11-10T16:20+0400

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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Гражданин Грузии, подозреваемый в убийстве 40-летнего мужчины, задержан в немецком городе Бремен, сообщили немецкие СМИ. Задержанному 28 лет. Мужчина принадлежит к близкому окружению погибшего. Убийство произошло в сентябре, а в прошлую пятницу судья выдал ордер на арест подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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