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В Германии задержан гражданин Грузии по подозрению в убийстве
В Германии задержан гражданин Грузии по подозрению в убийстве
Sputnik Грузия
Убийство произошло в сентябре, а в прошлую пятницу судья выдал ордер на арест подозреваемого 10.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-10T16:20+0400
2024-11-10T16:21+0400
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ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Гражданин Грузии, подозреваемый в убийстве 40-летнего мужчины, задержан в немецком городе Бремен, сообщили немецкие СМИ. Задержанному 28 лет. Мужчина принадлежит к близкому окружению погибшего. Убийство произошло в сентябре, а в прошлую пятницу судья выдал ордер на арест подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, новости, грузия, германия
происшествия, новости, грузия, германия

В Германии задержан гражданин Грузии по подозрению в убийстве

16:20 10.11.2024 (обновлено: 16:21 10.11.2024)
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovyova / Перейти в фотобанкПолиция Германии
Полиция Германии - Sputnik Грузия, 1920, 10.11.2024
© photo: Sputnik / Ekaterina Solovyova
/
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Убийство произошло в сентябре, а в прошлую пятницу судья выдал ордер на арест подозреваемого
ТБИЛИСИ, 10 ноя – Sputnik. Гражданин Грузии, подозреваемый в убийстве 40-летнего мужчины, задержан в немецком городе Бремен, сообщили немецкие СМИ.
Задержанному 28 лет. Мужчина принадлежит к близкому окружению погибшего.
Убийство произошло в сентябре, а в прошлую пятницу судья выдал ордер на арест подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.
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