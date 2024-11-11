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КТО: потрясающие итоги курской авантюры ВСУ

КТО: потрясающие итоги курской авантюры ВСУ

Sputnik Грузия

Для Запада жизни солдат ВСУ ничего не стоят, а вот сожженная техника на миллиарды долларов потрясла поставщиков из США и НАТО, отмечает военный обозреватель... 11.11.2024, Sputnik Грузия

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Курскую авантюру киевского режима можно сравнить лишь с провальной десантной операции ВСУ в Крынках, на левом берегу Днепра. Однако эпический масштаб курской катастрофы затмевает все прошлые неудачи украинской армии, и наиболее безрассудные расходы США и НАТО в военных авантюрах последних десятилетий.По информации Минобороны РФ, в приграничных районах Курской области подразделения Воздушно-десантных войск из состава "Северной" группировки войск "при поддержке огня артиллерии продолжили улучшение положения по переднему краю и штурмом овладели крупным опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок в Суджанском районе Курской области".Российские войска успешно ведут наступательные действия близ населенных пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плехово, и за минувшие сутки нанесли поражение формированиям десяти бригад ВСУ. Эффективной "демилитаризации" противника содействуют тяжелые огнеметные системы, армейская авиация.За три месяца в Курской области уничтожено более 30 тысяч украинских боевиков и западных "добровольцев", а также 184 танка, 222 БМП и БТР, 1 088 других боевых бронемашин, 300 артустановок и РСЗО.Последним "вкладом" уходящей администрации Белого дома в курскую авантюру ВСУ стали две сотни БТР Stryker, предназначенных для "отражения натиска войск Северной Кореи". Заметим, несколько десятков таких бронетранспортеров уже сгорели на украинском ТВД, а слухи о присутствии в Курской области многотысячного войскового контингента КНДР сильно преувеличены. С другой стороны, растущее присутствие иностранных подразделений ВСУ (наемников) в зонах КТО и СВО ведет к росту потерь НАТО, создает предпосылки расширения географии боевых действий (до межконтинентальных).Прокси-стратеги под прицелом МБРЗапад изначально пытался получить от курской авантюры ВСУ значительные дивиденды – политические и оперативно-стратегические. Судя по безнадежной для бандеровцев обстановке в приграничных районах Курской и Сумской областей, а также по итогам президентских выборов США, планы западных политиков и стратегов не выдержали встречи с суровой реальностью. Три месяца спустя провал очевиден, упорство ВСУ и НАТО в "курской стратегии" самоубийственно, правильные выводы не сделаны.Польский военный аналитик Конрад Музык отметил: "У вас могут быть очень хорошо развитые и укрепленные оборонительные позиции, но если у вас нет войск, которые бы их обслуживали, они бесполезны". Действительно, нехватка живой силы ВСУ в Курской области критична, резервы ранее уничтожены. При этом бандеровский режим более всего ужасает вероятность отступления недобитых украинских бригад из приграничных районов РФ.Чрезвычайно политизированная, жестокая и бессмысленная операция на Курском направлении продолжается так, будто Украина имеет неисчерпаемые мобилизационные ресурсы, а страны Запада располагают избыточными арсеналами, и не находятся под постоянным прицелом термоядерных "Ярсов", "Сарматов", в зоне действия "Посейдонов". Более того, в Киеве 6 ноября открылось представительство НАТО. Это – новый шаг Украины и Североатлантического альянса к краю пропасти. Координировать взаимодействие НАТО с киевским режимом будет Патрик Тернер – экс-помощник Йенса Столтенберга по операциям, оборонной политике и планированию. Все новое – хорошо забытое старое.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 5 ноября напомнил прокси-стратегам Пентагона и альянса: "В случае агрессивных действий НАТО либо отдельных государств-членов против нашей страны будут приняты адекватные ответные меры в полном соответствии с закрепленным в Уставе ООН суверенным правом России на самооборону и использование любых средств для обеспечения своей безопасности. И никому не отсидеться ни за Атлантическим океаном, ни за Ла-Маншем".Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenkoМнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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в мире, аналитика, россия, сша, украина, донбасс, йенс столтенберг, сергей лавров, минобороны рф, нато, колумнисты, обострение ситуации вокруг украины