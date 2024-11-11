https://sputnik-georgia.ru/20241111/gruziya-sredi-stran-liderov-po-uproscheniyu-byurokraticheskikh-protsedur--premer-290835497.html

Грузия среди стран-лидеров по упрощению бюрократических процедур – премьер

Грузия среди стран-лидеров по упрощению бюрократических процедур – премьер

Sputnik Грузия

В рейтинге Грузия обогнала все страны-кандидаты в ЕС и 18 стран-членов ЕС и НАТО 11.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-11T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Все объективные индексы, в том числе исследование в области бюрократии, свидетельствуют о том, что Грузия является передовой страной не только в кавказском регионе, но и очень часто по показателям опережает страны-члены Евросоюза, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя опубликованный Всемирным банком индекс бюрократии. Всемирный банк опубликовал результаты исследования Economist Intelligence Unit 2024. Исследование оценило уровень бюрократии в 180 странах. В мировом рейтинге Грузия заняла 20 место среди лучших государств и 13 место в Европе. По его словам, власти и в будущем продолжат работу над тем, чтобы улучшить бюрократические процедуры. "Важнейшая для нас задача, чтобы все услуги, которые получает от бюрократии гражданин Грузии, были максимально упрощены и справедливыми, хотя и сегодняшнее положение уже впечатляюще, что отразилось в индексе", – заявил Кобахидзе. В рейтинге Грузия обогнала все страны-кандидаты в ЕС и 18 стран-членов ЕС и НАТО. К этим странам относятся Бельгия, Кипр, Венгрия, Литва, Латвия, Португалия, Словакия, Польша, Греция, Хорватия, Италия, Северная Македония, Румыния, Мальта, Черногория, Турция, Болгария и Албания. Economist Intelligence Unit – британский исследовательский и аналитический центр (подразделение британской издательской группы Economist Group), который специализируется в области стратегического прогнозирования, экономических исследований, отраслевого и странового анализа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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