https://sputnik-georgia.ru/20241111/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-na-etoy-nedele--prognoz-sinoptikov-290830193.html

Какой будет погода в Грузии на этой неделе – прогноз синоптиков

Какой будет погода в Грузии на этой неделе – прогноз синоптиков

Sputnik Грузия

В Тбилиси 13 ноября будет пасмурно и ожидается небольшой дождь 11.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-11T19:48+0400

2024-11-11T19:48+0400

2024-11-11T19:48+0400

погода

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Относительно теплая погода без осадков сохранится на западе Грузии до 16 ноября, а на востоке страны с 13 ноября ожидаются небольшие осадки, местами туман и понижение температуры, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. По прогнозам синоптиков, 12 ноября в Тбилиси будет без осадков. Температура воздуха днем составит +16...+18 градусов, а 13 ноября будет пасмурно. Ожидается небольшой дождь. Днем 13-14 ноября температура воздуха опустится до +12...+14 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклиа, Поти) погода будет теплая и без осадков. Температура воздуха днем составит +18...+20 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) погода будет относительно теплой, но ветреной. Осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +19...+21 градус. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) погода будет без осадков. Температура воздуха днем составит +14...+18 градусов. В горных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) погода будет без осадков. Температура воздуха днем прогреется +10...+15 градусов. В Квемо и Шида Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем 12 ноября составит +16...+18 градусов, 13-14 ноября опустится до +12...+14 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 12 и 14 ноября будет без осадков, а 13 ноября местами ожидается небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем 12 ноября составит +16...+18 градусов, 13-14 ноября опустится до +12...+14 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) погода будет преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +5...+10 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии