https://sputnik-georgia.ru/20241111/kto-iz-gruzinskikh-basketbolistov-sygraet-v-noyabrskikh-matchakh-otbora-na-evrobasket-2025-290828393.html
Кто из грузинских баскетболистов сыграет в ноябрьских матчах отбора на Евробаскет 2025
Кто из грузинских баскетболистов сыграет в ноябрьских матчах отбора на Евробаскет 2025
Sputnik Грузия
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T16:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Александр Джикич назвал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного этапа Евробаскета 2025. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В ноябре сборной Грузии предстоит сыграть два важных матча: 21 ноября – с Финляндией в гостях, а 24 ноября – ответная игра в Тбилиси. Главная новость в составе сборной Грузии – это появление американца Камара Болдуина, который на этой неделе получил гражданство Грузии. Состав сборной Грузии: Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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баскетбол, дуда санадзе, финляндия, спорт, грузия, новости, тбилиси, сербия, торнике шенгелия, бека бурджанадзе
баскетбол, дуда санадзе, финляндия, спорт, грузия, новости, тбилиси, сербия, торнике шенгелия, бека бурджанадзе
Кто из грузинских баскетболистов сыграет в ноябрьских матчах отбора на Евробаскет 2025
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Александр Джикич назвал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного этапа Евробаскета 2025.
В ноябре сборной Грузии предстоит сыграть два важных матча: 21 ноября – с Финляндией в гостях, а 24 ноября – ответная игра в Тбилиси.
Главная новость в составе сборной Грузии – это появление американца Камара Болдуина, который на этой неделе получил гражданство Грузии.
Торнике Шенгелия (капитан)
Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.
Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета 2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.