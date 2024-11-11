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Кто из грузинских баскетболистов сыграет в ноябрьских матчах отбора на Евробаскет 2025
Кто из грузинских баскетболистов сыграет в ноябрьских матчах отбора на Евробаскет 2025
Sputnik Грузия
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны 11.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Александр Джикич назвал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного этапа Евробаскета 2025. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;В ноябре сборной Грузии предстоит сыграть два важных матча: 21 ноября – с Финляндией в гостях, а 24 ноября – ответная игра в Тбилиси. Главная новость в составе сборной Грузии – это появление американца Камара Болдуина, который на этой неделе получил гражданство Грузии. Состав сборной Грузии: Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне. За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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баскетбол, дуда санадзе, финляндия, спорт, грузия, новости, тбилиси, сербия, торнике шенгелия, бека бурджанадзе
баскетбол, дуда санадзе, финляндия, спорт, грузия, новости, тбилиси, сербия, торнике шенгелия, бека бурджанадзе

Кто из грузинских баскетболистов сыграет в ноябрьских матчах отбора на Евробаскет 2025

16:48 11.11.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкИгрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия
Игрок ПБК ЦСКА Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2024
© photo: Sputnik / Vladimir Pesnya
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За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Александр Джикич назвал расширенный состав на ноябрьские матчи отборочного этапа Евробаскета 2025.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
В ноябре сборной Грузии предстоит сыграть два важных матча: 21 ноября – с Финляндией в гостях, а 24 ноября – ответная игра в Тбилиси.
© Georgian Basketball FederationСборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2024
Сборная Грузии по баскетболу в матче против Кабо-Верде
© Georgian Basketball Federation
Главная новость в составе сборной Грузии – это появление американца Камара Болдуина, который на этой неделе получил гражданство Грузии.
Состав сборной Грузии:
Камар Болдуин
Джо Томасон
Рати Андроникашвили
Георгий Очхикидзе
Лука Ликликадзе
Лука Мазиашвили
Мате Хатиашвили
Мате Кавлашвили
Дуда Санадзе
Сандро Санадзе
Давид Какушадзе
Каха Джинчарадзе
Александр Певадзе
Георгий Сулаберидзе
Торнике Шенгелия (капитан)
Бека Бурджанадзе
Георгий Корсантия
Илья Лондаридзе
Иванэ Мегенеишвили
Георгий Шермадини
Георгий Бакрадзе.
Отборочный этап континентального первенства 2025 года проходит в три окна. Первое окно – с 19 по 27 февраля 2024 года, второе – с 18 по 26 ноября 2024 года, а третье – с 17 по 25 февраля 2025 года. Команды сыграют по две игры в каждом окне.
Сборная Грузии по баскетболу по итогам жеребьевки отборочного этапа Евробаскета 2025 попала в группу G вместе со сборными Финляндии, Сербии и Дании.
За 24 места в финальной стадии Евробаскета борются 32 страны. Финальный этап Евробаскета начнется 27 августа 2025 года и завершится 15 сентября. Турнир примут четыре страны: Кипр, Польша, Латвия и Финляндия.
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