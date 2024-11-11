https://sputnik-georgia.ru/20241111/natsbank-gruzii-sodeystvuet-rostu-aktivnosti-zhenschin-v-finansovom-sektore-290831637.html

Нацбанк Грузии содействует росту активности женщин в финансовом секторе

Нацбанк Грузии содействует росту активности женщин в финансовом секторе

Sputnik Грузия

Нацбанк ставит перед собой цель преодолеть существующие барьеры и создать больше возможностей для женщин-лидеров, заявила глава регулятора 11.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-11T18:51+0400

2024-11-11T18:51+0400

2024-11-11T18:51+0400

грузия

новости

экономика

натия турнава

национальный банк грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0b/290831459_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_923d758a0294bd72f9bd8b8b4027dd03.jpg

ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии создает инклюзивную среду в финансовом секторе для того, чтобы перед женщинами-лидерами открывались новые возможности, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава на "Саммите бухгалтеров 2024 – сильные женщины в финансах". Во время своего выступления Турнава рассказала о возможностях и вызовах, стоящих перед женщинами-лидерами в финансовом секторе. Она также обратила внимание на те регуляции и стратегические шаги, которые направлены на поощрение женщин и усиление их роли. По ее словам, внедрением целевых регуляций, поддержкой развития профессионализма и поощрением инклюзивного руководства, Нацбанк ставит перед собой цель преодолеть существующие барьеры и создать больше возможностей для женщин-лидеров. Как отметила Турнава, в руководстве Нацбанка верят, что разнообразный и равноправный финансовый сектор не только сделает экономику Грузии сильнее, но и будет способствовать инновациям и устойчивости на всех уровнях. Национальный банк постоянно следит за лучшим международным опытом и в рамках своей компетенции делает шаги для создания инклюзивной среды, отметила Турнава. В "Саммите бухгалтеров 2024" приняли участие вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани и замглавы Минфина Екатерина Гунцадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии