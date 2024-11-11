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Нацбанк Грузии содействует росту активности женщин в финансовом секторе
Нацбанк Грузии содействует росту активности женщин в финансовом секторе
Sputnik Грузия
Нацбанк ставит перед собой цель преодолеть существующие барьеры и создать больше возможностей для женщин-лидеров, заявила глава регулятора 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T18:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии создает инклюзивную среду в финансовом секторе для того, чтобы перед женщинами-лидерами открывались новые возможности, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава на "Саммите бухгалтеров 2024 – сильные женщины в финансах". Во время своего выступления Турнава рассказала о возможностях и вызовах, стоящих перед женщинами-лидерами в финансовом секторе. Она также обратила внимание на те регуляции и стратегические шаги, которые направлены на поощрение женщин и усиление их роли. По ее словам, внедрением целевых регуляций, поддержкой развития профессионализма и поощрением инклюзивного руководства, Нацбанк ставит перед собой цель преодолеть существующие барьеры и создать больше возможностей для женщин-лидеров. Как отметила Турнава, в руководстве Нацбанка верят, что разнообразный и равноправный финансовый сектор не только сделает экономику Грузии сильнее, но и будет способствовать инновациям и устойчивости на всех уровнях. Национальный банк постоянно следит за лучшим международным опытом и в рамках своей компетенции делает шаги для создания инклюзивной среды, отметила Турнава. В "Саммите бухгалтеров 2024" приняли участие вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани и замглавы Минфина Екатерина Гунцадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, натия турнава, национальный банк грузии
Нацбанк Грузии содействует росту активности женщин в финансовом секторе
Нацбанк ставит перед собой цель преодолеть существующие барьеры и создать больше возможностей для женщин-лидеров, заявила глава регулятора
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Национальный банк Грузии создает инклюзивную среду в финансовом секторе для того, чтобы перед женщинами-лидерами открывались новые возможности, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава на "Саммите бухгалтеров 2024 – сильные женщины в финансах".
Во время своего выступления Турнава рассказала о возможностях и вызовах, стоящих перед женщинами-лидерами в финансовом секторе. Она также обратила внимание на те регуляции и стратегические шаги, которые направлены на поощрение женщин и усиление их роли.
"Меры, предпринятые Национальным банком, направлены на создание безопасной среды в секторе, где талант, потенциал и труд ценятся вне зависимости от пола", – заявила Турнава.
По ее словам, внедрением целевых регуляций, поддержкой развития профессионализма и поощрением инклюзивного руководства, Нацбанк ставит перед собой цель преодолеть существующие барьеры и создать больше возможностей для женщин-лидеров.
Как отметила Турнава, в руководстве Нацбанка верят, что разнообразный и равноправный финансовый сектор не только сделает экономику Грузии сильнее, но и будет способствовать инновациям и устойчивости на всех уровнях.
Национальный банк постоянно следит за лучшим международным опытом и в рамках своей компетенции делает шаги для создания инклюзивной среды, отметила Турнава.
В "Саммите бухгалтеров 2024" приняли участие вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани и замглавы Минфина Екатерина Гунцадзе.