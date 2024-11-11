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Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – новые данные

Несовершеннолетние преступники и жертвы в Грузии – новые данные

Sputnik Грузия

За этот период был убит один несовершеннолетний, а четверо стали жертвами попыток убийства 11.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 октября 2024 года, составило 452 человека, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным ведомства, из 452 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 23 уже отбывали условное наказание. При этом самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются: Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений за девять месяцев 2024 года признали 1 075 лиц младше 18 лет, из которых 480 стали жертвами семейного насилия, 159 – жертвами сексуальных преступлений и 159 – жертвами угроз. За этот период был убит один несовершеннолетний, а четверо стали жертвами попыток убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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