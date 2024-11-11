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Премьер Грузии примет участие в конференции ООН по изменению климата в Баку

Премьер Грузии примет участие в конференции ООН по изменению климата в Баку

Sputnik Грузия

В рамках своего визита в Баку премьер-министр Грузии проведет личную встречу с президентом Азербайджана 11.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 11-13 ноября примет участие в 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29), которая пройдет в Баку, сообщили в администрации правительства. Участвующих в конференции лидеров примут генеральный секретарь ООН Антонио Гутьеррес и президент Азербайджана Ильхам Алиев. В рамках своего визита в Баку премьер-министр Грузии проведет личную встречу с президентом Азербайджана. Запланировано выступление Ираклия Кобахидзе на саммите лидеров COP29, а также панельные дискуссии, которые пройдут в формате круглых столов по различным темам. Премьер-министр Грузии примет участие в COP29 вместе с делегацией, в которую входят первый вице-премьер-министр, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, глава МИД Илья Дарчиашвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) проводится ежегодно. В 2024 году 29-я сессия Конференции сторон (COP29) проводится в Азербайджане. Завершится Конференция 22 ноября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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