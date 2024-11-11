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Стратегическое партнерство и дружеские связи – премьер Грузии о встрече с Алиевым
Стратегическое партнерство и дружеские связи – премьер Грузии о встрече с Алиевым
Sputnik Грузия
Стороны обсудили вопросы энергетики и энергетической безопасности 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T17:40+0400
2024-11-11T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Углубление грузино-азербайджанских отношений, стратегическое партнерство между странами, а также дружеские отношения премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе встречи в Баку. Очная встреча первых лиц Грузии и Азербайджана прошла в Баку в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата. Кобахидзе участвует в мероприятии 11-13 ноября. Запланировано выступление премьера Грузии на саммите лидеров COP29, а также панельные дискуссии, которые пройдут в формате круглых столов по различным темам. По его словам, встреча была очень дружеской и продуктивной по всем темам. В частности, стороны обсудили вопросы энергетики и энергетической безопасности. Подчеркнуты успешное сотрудничество в различных сферах и роль совместных проектов регионального значения для развития стран и региона. В ходе встречи также было уделено внимание вызовам безопасности в регионе. Стороны подтвердили готовность максимально способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе. Ираклий Кобахидзе пригласил Ильхама Алиева в Грузию с официальным визитом. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) проводится ежегодно. В 2024 году 29-я сессия Конференции сторон (COP29) проводится в Азербайджане. Завершится Конференция 22 ноября. Двусторонние отношения Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, оон, грузино-азербайджанские отношения
грузия, новости, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, оон, грузино-азербайджанские отношения
Стратегическое партнерство и дружеские связи – премьер Грузии о встрече с Алиевым
17:40 11.11.2024 (обновлено: 18:00 11.11.2024)
Стороны обсудили вопросы энергетики и энергетической безопасности
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Углубление грузино-азербайджанских отношений, стратегическое партнерство между странами, а также дружеские отношения премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе встречи в Баку.
Очная встреча первых лиц Грузии и Азербайджана прошла в Баку в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата. Кобахидзе участвует в мероприятии 11-13 ноября. Запланировано выступление премьера Грузии на саммите лидеров COP29, а также панельные дискуссии, которые пройдут в формате круглых столов по различным темам.
"Мы поговорили о грузино-азербайджанских отношениях, стратегическом партнерстве, дружественных отношениях, связывающих наши две страны. Между нами состоялся разговор об отраслевом сотрудничестве, дальнейшем углублении нашего партнерства по различным направлениям", – заявил Кобахидзе журналистам.
По его словам, встреча была очень дружеской и продуктивной по всем темам.
В частности, стороны обсудили вопросы энергетики и энергетической безопасности. Подчеркнуты успешное сотрудничество в различных сферах и роль совместных проектов регионального значения для развития стран и региона.
"Нас связывают очень важные стратегические проекты, а также мы вместе работаем над дальнейшим углублением сотрудничества в этом направлении, в том числе в рамках инициативы "Средний коридор". Конечно, наше партнерство будет и дальше углубляться", – сказал премьер.
В ходе встречи также было уделено внимание вызовам безопасности в регионе. Стороны подтвердили готовность максимально способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе.
Ираклий Кобахидзе пригласил Ильхама Алиева в Грузию с официальным визитом.
Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) проводится ежегодно. В 2024 году 29-я сессия Конференции сторон (COP29) проводится в Азербайджане. Завершится Конференция 22 ноября.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.
Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов.
Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза.