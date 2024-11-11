https://sputnik-georgia.ru/20241111/strategicheskoe-partnerstvo-i-druzheskie-svyazi--premer-gruzii-o-vstreche-s-alievym-290832469.html

Стратегическое партнерство и дружеские связи – премьер Грузии о встрече с Алиевым

Стратегическое партнерство и дружеские связи – премьер Грузии о встрече с Алиевым

Sputnik Грузия

Стороны обсудили вопросы энергетики и энергетической безопасности 11.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-11T17:40+0400

2024-11-11T17:40+0400

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Углубление грузино-азербайджанских отношений, стратегическое партнерство между странами, а также дружеские отношения премьер Грузии Ираклий Кобахидзе обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе встречи в Баку. Очная встреча первых лиц Грузии и Азербайджана прошла в Баку в рамках 29-й Конференции ООН по изменению климата. Кобахидзе участвует в мероприятии 11-13 ноября. Запланировано выступление премьера Грузии на саммите лидеров COP29, а также панельные дискуссии, которые пройдут в формате круглых столов по различным темам. По его словам, встреча была очень дружеской и продуктивной по всем темам. В частности, стороны обсудили вопросы энергетики и энергетической безопасности. Подчеркнуты успешное сотрудничество в различных сферах и роль совместных проектов регионального значения для развития стран и региона. В ходе встречи также было уделено внимание вызовам безопасности в регионе. Стороны подтвердили готовность максимально способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе. Ираклий Кобахидзе пригласил Ильхама Алиева в Грузию с официальным визитом. Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР) проводится ежегодно. В 2024 году 29-я сессия Конференции сторон (COP29) проводится в Азербайджане. Завершится Конференция 22 ноября. Двусторонние отношения Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Торговый оборот между странами в 2023 году, по предварительной оценке, составил 1,5 миллиарда долларов. Баку и Тбилиси являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Кроме того, Грузия и Азербайджан являются участниками международных проектов – Средний коридор и прокладка электрокабеля по дну Черного моря в страны Евросоюза.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, ираклий кобахидзе, ильхам алиев, оон, грузино-азербайджанские отношения