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Зурабишвили помиловала 11 осужденных
Зурабишвили помиловала 11 осужденных
Sputnik Грузия
Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол не уточняются 11.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-11T15:08+0400
2024-11-11T15:08+0400
2024-11-11T15:17+0400
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акт помилования коснулся восьмерых осужденных условно, которые полностью освобождаются от наказания. Еще трем осужденным сократили срок оставшегося тюремного заключения. Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол, не уточняются. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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саломе зурабишвили , новости, грузия
саломе зурабишвили , новости, грузия
Зурабишвили помиловала 11 осужденных
15:08 11.11.2024 (обновлено: 15:17 11.11.2024)
Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол не уточняются
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, сообщили в администрации главы государства.
Акт помилования коснулся
восьмерых осужденных условно, которые полностью освобождаются от наказания. Еще трем осужденным сократили срок оставшегося тюремного заключения.
Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол, не уточняются.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.