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https://sputnik-georgia.ru/20241111/zurabishvili-pomilovala-11-osuzhdennykh-290829852.html
Зурабишвили помиловала 11 осужденных
Зурабишвили помиловала 11 осужденных
Sputnik Грузия
Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол не уточняются 11.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Акт помилования коснулся восьмерых осужденных условно, которые полностью освобождаются от наказания. Еще трем осужденным сократили срок оставшегося тюремного заключения. Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол, не уточняются. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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саломе зурабишвили , новости, грузия
саломе зурабишвили , новости, грузия

Зурабишвили помиловала 11 осужденных

15:08 11.11.2024 (обновлено: 15:17 11.11.2024)
© President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - Sputnik Грузия, 1920, 11.11.2024
© President of Georgia
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Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол не уточняются
ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, сообщили в администрации главы государства.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Акт помилования коснулся восьмерых осужденных условно, которые полностью освобождаются от наказания. Еще трем осужденным сократили срок оставшегося тюремного заключения.
Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол, не уточняются.
Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда.
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