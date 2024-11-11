https://sputnik-georgia.ru/20241111/zurabishvili-pomilovala-11-osuzhdennykh-290829852.html

Зурабишвили помиловала 11 осужденных

Зурабишвили помиловала 11 осужденных

Sputnik Грузия

Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол не уточняются 11.11.2024, Sputnik Грузия

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саломе зурабишвили

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 11 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала одиннадцать осужденных, сообщили в администрации главы государства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Акт помилования коснулся восьмерых осужденных условно, которые полностью освобождаются от наказания. Еще трем осужденным сократили срок оставшегося тюремного заключения. Преступления, за которые были осуждены заключенные, а также их пол, не уточняются. Право на помилование – дискреционное право президента Грузии. Решение принимает непосредственно президент на основании рекомендаций комиссии по помилованию при главе государства, а также на основании заявления самого осужденного и приговора суда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

саломе зурабишвили , новости, грузия