В Баку стартовала конференция по климату COP29

По информации организаторов, в дни проведения форума Баку посетят до 80 тысяч делегатов из разных стран, в том числе представители крупного бизнеса и гражданского общества, ученые и эксперты.Саммиты по борьбе с изменением климата проводятся ежегодно с 1995 года. В них принимают участие страны, которые присоединились к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В прошлом году такой саммит состоялся в Дубае (ОАЭ).
Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки первого дня работы саммита
По информации организаторов, в дни проведения форума Баку посетят до 80 тысяч делегатов из разных стран, в том числе представители крупного бизнеса и гражданского общества, ученые и эксперты.
Саммиты по борьбе с изменением климата проводятся ежегодно с 1995 года. В них принимают участие страны, которые присоединились к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В прошлом году такой саммит состоялся в Дубае (ОАЭ).