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В Баку стартовала конференция по климату COP29
В Баку стартовала конференция по климату COP29
Sputnik Грузия
Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки первого дня работы саммита 12.11.2024, Sputnik Грузия
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По информации организаторов, в дни проведения форума Баку посетят до 80 тысяч делегатов из разных стран, в том числе представители крупного бизнеса и гражданского общества, ученые и эксперты.Саммиты по борьбе с изменением климата проводятся ежегодно с 1995 года. В них принимают участие страны, которые присоединились к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В прошлом году такой саммит состоялся в Дубае (ОАЭ).
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В Баку стартовала конференция по климату COP29

10:16 12.11.2024 (обновлено: 10:25 12.11.2024)
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Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки первого дня работы саммита
По информации организаторов, в дни проведения форума Баку посетят до 80 тысяч делегатов из разных стран, в том числе представители крупного бизнеса и гражданского общества, ученые и эксперты.

Саммиты по борьбе с изменением климата проводятся ежегодно с 1995 года. В них принимают участие страны, которые присоединились к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В прошлом году такой саммит состоялся в Дубае (ОАЭ).
© AP Photo / Peter Dejong

Девушка фотографируется на фоне логотипа саммита COP29 в Баку.

Девушка фотографируется на фоне логотипа саммита COP29 в Баку. - Sputnik Грузия
1/11
© AP Photo / Peter Dejong

Девушка фотографируется на фоне логотипа саммита COP29 в Баку.

© AP Photo / Sergei Grits

Люди осматривают выставку в "Зеленой зоне".

Люди осматривают выставку в &quot;Зеленой зоне&quot;. - Sputnik Грузия
2/11
© AP Photo / Sergei Grits

Люди осматривают выставку в "Зеленой зоне".

© AP Photo / Peter Dejong

Президент COP28 Султан аль-Джабер передает молоток Мухтару Бабаеву, президенту COP29.

Президент COP28 Султан аль-Джабер передает молоток Мухтару Бабаеву, президенту COP29. - Sputnik Грузия
3/11
© AP Photo / Peter Dejong

Президент COP28 Султан аль-Джабер передает молоток Мухтару Бабаеву, президенту COP29.

© AP Photo / Peter Dejong

Саймон Стил выступает на первом пленарном заседании, демонстрируя последствия урагана "Берилл".

Саймон Стил выступает на первом пленарном заседании, демонстрируя последствия урагана &quot;Берилл&quot;. - Sputnik Грузия
4/11
© AP Photo / Peter Dejong

Саймон Стил выступает на первом пленарном заседании, демонстрируя последствия урагана "Берилл".

© AP Photo / Sergei Grits

Девушка в шлеме виртуальной реальности у туристического стенда.

Девушка в шлеме виртуальной реальности у туристического стенда. - Sputnik Грузия
5/11
© AP Photo / Sergei Grits

Девушка в шлеме виртуальной реальности у туристического стенда.

© AP Photo / Peter Dejong

Люди гуляют возле места проведения саммита COP29 в Баку.

Люди гуляют возле места проведения саммита COP29 в Баку. - Sputnik Грузия
6/11
© AP Photo / Peter Dejong

Люди гуляют возле места проведения саммита COP29 в Баку.

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Женщины на саммите COP29 в Баку.

Женщины на саммите COP29 в Баку. - Sputnik Грузия
7/11
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Женщины на саммите COP29 в Баку.

© AP Photo / Sergei Grits

Люди смотрят на план комплекса недвижимости Baku White City, представленный на саммите.

Люди смотрят на план комплекса недвижимости Baku White City, представленный на саммите. - Sputnik Грузия
8/11
© AP Photo / Sergei Grits

Люди смотрят на план комплекса недвижимости Baku White City, представленный на саммите.

© AP Photo / Sergei Grits

Посетители "Зеленой зоны" пробуют азербайджанские сладости.

Посетители &quot;Зеленой зоны&quot; пробуют азербайджанские сладости. - Sputnik Грузия
9/11
© AP Photo / Sergei Grits

Посетители "Зеленой зоны" пробуют азербайджанские сладости.

© AP Photo / Sergei Grits

Люди осматривают выставку в "Зеленой зоне".

Люди осматривают выставку в &quot;Зеленой зоне&quot;. - Sputnik Грузия
10/11
© AP Photo / Sergei Grits

Люди осматривают выставку в "Зеленой зоне".

© AP Photo / Sergei Grits

Скульптура возле места проведения саммита COP29 в Баку.

Скульптура возле места проведения саммита COP29 в Баку. - Sputnik Грузия
11/11
© AP Photo / Sergei Grits

Скульптура возле места проведения саммита COP29 в Баку.

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