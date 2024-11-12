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В Баку стартовала конференция по климату COP29

В Баку стартовала конференция по климату COP29

Sputnik Грузия

Двадцать девятая сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки первого дня работы саммита 12.11.2024, Sputnik Грузия

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По информации организаторов, в дни проведения форума Баку посетят до 80 тысяч делегатов из разных стран, в том числе представители крупного бизнеса и гражданского общества, ученые и эксперты.Саммиты по борьбе с изменением климата проводятся ежегодно с 1995 года. В них принимают участие страны, которые присоединились к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В прошлом году такой саммит состоялся в Дубае (ОАЭ).

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