https://sputnik-georgia.ru/20241112/grazhdanin-gruzii-poluchil-15-goda-tyurmy-za-ukus-politseyskogo-v-gretsii-290846927.html

Гражданин Грузии получил 1,5 года тюрьмы за укус полицейского в Греции

Гражданин Грузии получил 1,5 года тюрьмы за укус полицейского в Греции

Sputnik Грузия

Уже будучи в наручниках, задержанный решил напасть на полицейского и укусил его за губу 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T18:25+0400

2024-11-12T18:25+0400

2024-11-12T18:25+0400

новости

грузия

происшествия

греция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24680/76/246807600_0:33:2172:1255_1920x0_80_0_0_77f0f811dc349ce67995f6b1e67a96ab.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии, напавший на полицейского и укусивший его в греческом городе Салоники, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, сообщили греческие СМИ. Как рассказал в суде пострадавший полицейский, все началось с того, что экипаж остановил мужчину для проверки, но он попытался убежать от правоохранителей. Уже будучи в наручниках, задержанный решил напасть на полицейского и укусил его за губу. Позже задержанный сообщил в отделение полиции, что у него гепатит С. Известно, что гражданин Грузии ранее задерживался за кражу. После инцидента греческого полицейского пришлось доставить в клинику, где ему сделали прививку от столбняка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

греция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, происшествия, греция