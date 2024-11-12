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Гражданин Грузии получил 1,5 года тюрьмы за укус полицейского в Греции
Гражданин Грузии получил 1,5 года тюрьмы за укус полицейского в Греции
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Уже будучи в наручниках, задержанный решил напасть на полицейского и укусил его за губу 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T18:25+0400
2024-11-12T18:25+0400
2024-11-12T18:25+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии, напавший на полицейского и укусивший его в греческом городе Салоники, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, сообщили греческие СМИ. Как рассказал в суде пострадавший полицейский, все началось с того, что экипаж остановил мужчину для проверки, но он попытался убежать от правоохранителей. Уже будучи в наручниках, задержанный решил напасть на полицейского и укусил его за губу. Позже задержанный сообщил в отделение полиции, что у него гепатит С. Известно, что гражданин Грузии ранее задерживался за кражу. После инцидента греческого полицейского пришлось доставить в клинику, где ему сделали прививку от столбняка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, греция
новости, грузия, происшествия, греция
Гражданин Грузии получил 1,5 года тюрьмы за укус полицейского в Греции
Уже будучи в наручниках, задержанный решил напасть на полицейского и укусил его за губу
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Гражданин Грузии, напавший на полицейского и укусивший его в греческом городе Салоники, приговорен к 18 месяцам тюремного заключения, сообщили греческие СМИ.
Как рассказал в суде пострадавший полицейский, все началось с того, что экипаж остановил мужчину для проверки, но он попытался убежать от правоохранителей. Уже будучи в наручниках, задержанный решил напасть на полицейского и укусил его за губу.
Позже задержанный сообщил в отделение полиции, что у него гепатит С. Известно, что гражданин Грузии ранее задерживался за кражу.
После инцидента греческого полицейского пришлось доставить в клинику, где ему сделали прививку от столбняка.