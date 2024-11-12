https://sputnik-georgia.ru/20241112/lishennyy-smysla-populizm-i-evro-protest-v-gruzii-290852699.html

Лишенный смысла популизм и Евро-протест в Грузии

Лишенный смысла популизм и Евро-протест в Грузии

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, политолог Арчил Сихарулидзе размышляет о двух крайностях в грузинской политике 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T19:00+0400

2024-11-12T19:00+0400

2024-11-12T19:00+0400

политика

грузия

аналитика

европа

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0b/0c/290844484_0:2:1670:941_1920x0_80_0_0_15f32f096e80e44912f549e1cd81048f.jpg

Парламентские выборы в Грузии уже прошли, победитель известен, а местная оппозиция еще думает, какие шаги можно предпринять для максимального негативного отклика извне. Именно извне, ведь внутренняя поддержка радикальных взглядов на прозападное развитие не дала соответствующего результата, большинство проголосовавших предпочло стабильность, многополярность выбора и вступление страны в Западные институты с "достоинством", т.е. посылая четкий сигнал на Запад по тем вопросам, которые можно обсуждать и какие даже не стоит трогать. Теперь у радикально прозападно настроенных элементов в государстве есть лишь надежда на готовность Америки и Европы вступить в прямое столкновение не просто с правительством "Грузинской мечты" (ГМ), но и с его избирателем, а это все еще большая часть избирателей. И это большинство – не представители поколения "З" и идеологически, политически и финансово ангажированные люди, а что ни на есть средний класс, слой общества, который строит страну через выстраивание экономики и бизнеса. Поэтому, несмотря на страстное желание некоторых оппозиционно настроенных представителей местной оппозиции и части неправительственных организаций, новый виток "бархатных" или "цветных" революций в Грузии не начался и не предвидится.Следовательно, "Евромайдан 2.0" — это скорее хороший политический бренд для социальных сетей и политических инсинуаций, нежели возможная реальность. И все же страна регулярно становится свидетелем прозападных протестов, где молодые и не только граждане, махая флагами Европы, Америки и Украины требуют то свержения власти, то тотальной солидарности с Украиной, а иногда и немедленной интеграции страны во всевозможные Западные институты, хорошо понимая наивность и невозможность этих требований. Чем объясняется такое явление?! Во-первых, политическая система в стране окончательно превратилась в поток бессмысленного популизма, который не имеет ничего общего не только с грузинской реальностью, но и с международной. С одной стороны, "Грузинская мечта" называет всех несогласных с ее взглядами "агентами внешних сил", что стигматизирует не только тех, кто реально зависит от внешнего финансового влияния, но и нейтрально настроенных сограждан. Эта важная часть грузинского общества желает видеть больше многополярности и адекватности в политическом процессе, но не используется властью для дальнейшего развития политической культуры, культуры диалога и обоснования своих взглядов за пределами добра и зла, предательства и шпионажа. С другой стороны, налицо радикально прозападная риторика оппозиции, элитной части неправительственных организаций и связанных с ними молодежных организаций, которые, опираясь на значительные финансовые вложения Америки и Европы, также рассматривают всех несогласных как "агентов Кремля", антизападно настроенные нежелательные элементы и зачастую переходят к прямым угрозам. По сути, в Грузии сформировались радикальные экстремистские прозападные молодежные группировки, которые считают обоснованным насаждать "верные взгляды", которые находятся вне фактологии, политической, экономической и геополитической данности и полностью опираются на веру в неизбежность, необходимость Западной формы развития. Во-вторых, поскольку политический популизм, правительственный или же радикально прозападный, заполнил политическую и социальную сферы, то единственная форма коммуникации – это протест. Через протест власть отправляет сигнал внешним силам, что ей хватит полномочий и контроля, чтобы подавить любые неконституционные поползновения, а оппозиция через Евро-протест посылает зов своим соратникам тоже извне, что им нужна помощь и поддержка. Однако, если ГМ каждые четыре года получает легитимацию от центрального избирателя в стране, то местный прозападный популизм и Евро-протест потеряли не только логику, но и смысл. Многие протестные движения опираются лишь на обобщенные идеи и постулаты, не имеющие реальных обоснований и четкого понимания причин тех или иных требований. Даже нынешний прозападный протест во имя демократии и свободы лишен какого-либо смысла, ведь до сих пор ни оппозиция, ни президент страны Саломе Зурабишвили и элитарная часть неправительственных организаций не смогли привести фактических аргументов в пользу своих взглядов. Выборы сфальсифицированы "потому что", выборы не состоялись "потому что" и "Грузинская мечта" должна уйти также "потому что". За пределами пожеланий и взглядов никто еще не сумел доказать, что страна уходит от Европейских ценностей и взглядов фактически, а не на уровне личного восприятия и политических предпочтений. Местные политические силы являются прозападными, а протест – Европейским не по смыслу и наполнению, а по популизму и развивающимся на протестах митингах. В-третьих, поскольку местная оппозиция не может работать с избирателем из-за своего политического и не только прошлого, то надо продвигать себя на Западных платформах. Для этого нужна красивая картинка, которую можно было бы продать, заявив, что грузинский народ ориентирован на Европейский вектор. Именно с целью получения этой картинки и заголовков о "перманентных" прозападных протестах страна регулярно становится свидетелем зачастую бессмысленных для местного избирателя собраний, пикетов, окружений административных зданий и т.д. Это все делается не для грузинского избирателя для получения голоса на последующих выборах, а для внешнего потребителя в социальных сетях типа Х (Твиттер). Для Западных "диванных" аналитиков, ученых, политиков и других наблюдателей эта картинка понятна и обоснована, хотя и сомнительна, и зачастую раздражительна непосредственно для граждан Грузии, которые уже потеряли нить повествования и причинно-следственную связь. В итоге местный избиратель и страна в целом находятся под настойчивым потоком бессмысленного политического популизма, постоянного протеста как единственной формы коммуникации и потерявших логическую составляющую Евро-протестов. Кто чего хочет и зачем – это уже, честно говоря, стало тяжело понять.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416063_586:0:2634:2048_100x100_80_0_0_89f02b6f09a8397584fbb0a5403596ef.jpg

Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416063_586:0:2634:2048_100x100_80_0_0_89f02b6f09a8397584fbb0a5403596ef.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Арчил Сихарулидзе https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274416063_586:0:2634:2048_100x100_80_0_0_89f02b6f09a8397584fbb0a5403596ef.jpg

политика, грузия, аналитика, европа