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Несчастный случай на востоке Грузии – погиб ребенок

Несчастный случай на востоке Грузии – погиб ребенок

Sputnik Грузия

На ребенка упал кирпич, и он умер от полученной травмы, сообщают СМИ 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T13:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Двухлетний ребенок погиб в селе Алгети Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". На ребенка, вероятно, упал кирпич с жилого дома. Другие подробности инцидента не сообщаются. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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