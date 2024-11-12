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Несчастный случай на востоке Грузии – погиб ребенок
Несчастный случай на востоке Грузии – погиб ребенок
Sputnik Грузия
На ребенка упал кирпич, и он умер от полученной травмы, сообщают СМИ 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T13:12+0400
2024-11-12T13:12+0400
2024-11-12T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Двухлетний ребенок погиб в селе Алгети Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Рустави 2". На ребенка, вероятно, упал кирпич с жилого дома. Другие подробности инцидента не сообщаются. Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, квемо картли
происшествия, грузия, новости, квемо картли
Несчастный случай на востоке Грузии – погиб ребенок
13:12 12.11.2024 (обновлено: 13:47 12.11.2024)
На ребенка упал кирпич, и он умер от полученной травмы, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Двухлетний ребенок погиб в селе Алгети Марнеульского района (регион Квемо Картли), сообщает телеканал "Рустави 2".
На ребенка, вероятно, упал кирпич с жилого дома. Другие подробности инцидента не сообщаются.
Уголовное дело возбуждено по статье "Причинение смерти по неосторожности".