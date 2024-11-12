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"Реал" и "Барселона" заинтересовались 16-летним грузинским футболистом
"Реал" и "Барселона" заинтересовались 16-летним грузинским футболистом
Sputnik Грузия
Саба Харебашвили дебютировал за основную команду "Динамо" Тбилиси в 15 лет 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T17:31+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Гранды мирового футбола мадридский "Реал" и "Барселона" заинтересованы в трансфере 16-летнего защитника тбилисского "Динамо" Сабы Харебашвили, сообщает грузинская редакция La Gazzetta dello Sport. В текущем сезоне Национальной лиги Харебашвили провел 20 матчей и отличился двумя результативными передачами. Харебашвили дебютировал за основную команду "Динамо" в 15 лет. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 300 тысяч евро. В последних матчах молодой игрок выступал на позиции центрального полузащитника, а не в своем привычном амплуа опорного защитника.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, в мире
"Реал" и "Барселона" заинтересовались 16-летним грузинским футболистом
Саба Харебашвили дебютировал за основную команду "Динамо" Тбилиси в 15 лет
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Гранды мирового футбола мадридский "Реал" и "Барселона" заинтересованы в трансфере 16-летнего защитника тбилисского "Динамо" Сабы Харебашвили, сообщает грузинская редакция La Gazzetta dello Sport.
В текущем сезоне Национальной лиги Харебашвили провел 20 матчей и отличился двумя результативными передачами.
Харебашвили дебютировал за основную команду "Динамо" в 15 лет. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 300 тысяч евро.
В последних матчах молодой игрок выступал на позиции центрального полузащитника, а не в своем привычном амплуа опорного защитника.