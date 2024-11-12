https://sputnik-georgia.ru/20241112/skolko-deneg-potratili-turisty-iz-gruzii-za-granitsey--novye-dannye-290838029.html

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Сколько денег потратили туристы из Грузии за границей – новые данные

Sputnik Грузия

Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T09:01+0400

2024-11-12T09:01+0400

2024-11-12T09:27+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Граждане Грузии в третьем квартале 2024 года потратили за рубежом 675,9 миллиона лари, что на 14,1% больше аналогичных данных 2023 года, говорится в материалах службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат). Каждый путешественник из Грузии в среднем тратил за визит 1,1 тысячи лари, на 22,5% больше, чем в июле-сентябре прошлого года. Больше всего грузинские туристы платили за покупки, питание и размещение. В третьем квартале 2024 года граждане Грузии осуществили 758,9 тысячи выездов за границу, что на 7,4% меньше показателя за июль-сентябрь 2023 года. Большую часть выездных визитов (44,4%) совершили резиденты в возрасте 31-50 лет. Общее количество туристических визитов – 402,1 тысячи, что на 1,1% больше по сравнению с аналогичными данными 2023 года. В основном граждане Грузии посещали Турцию (37,7%), Россию (18,9%), Армению (12%), Азербайджан (1,7%) и страны ЕС (15,1%). Граждане Грузии в большей степени ездили за рубеж, чтобы навестить друзей и родственников. В третьем квартале продолжительность визита граждан Грузии за рубеж составляла в среднем 7,9 ночей, что на 9,3% больше показателя за аналогичный период 2023 года. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. В 2023 году доходы туризма выросли на 17,3 % по сравнению с 2022 годом и составили 4,1 миллиарда долларов. Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"