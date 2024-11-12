https://sputnik-georgia.ru/20241112/tbilisi-gotovitsya-k-novomu-godu--nachalsya-montazh-prazdnichnoy-illyuminatsii-290857565.html

Тбилиси готовится к Новому году – начался монтаж праздничной иллюминации

Тбилиси готовится к Новому году – начался монтаж праздничной иллюминации

Sputnik Грузия

Всего иллюминации и конструкции будут установлены на 90 улицах и 30 площадях 12.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси приступила к монтажу новогодней иллюминации на улицах столицы, сообщили в пресс-службе городских властей. Всего иллюминации и конструкции будут установлены на 90 улицах и 30 площадях. Монтаж новогодней иллюминации планируется завершить к началу декабря. По сложившейся за последние годы традиции, главную елку столицы и новогоднее освещение зажигают в середине декабря. В прошлом году мэрия Тбилиси потратила на новогодние мероприятия более 6,5 миллиона лари. Новая главная елка у парламента обошлась бюджету в 720 тысяч лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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