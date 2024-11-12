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Тела двух студентов обнаружили в съемной квартире в Тбилиси - СМИ
Тела двух студентов обнаружили в съемной квартире в Тбилиси - СМИ
Sputnik Грузия
Что стало причиной трагедии пока не известно 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T18:01+0400
2024-11-12T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Тела двух студентов обнаружены в одной из съемных квартир в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". Что стало причиной их смерти, пока неизвестно.По данным грузинских СМИ, тело 23-летнего молодого человека и 21-летней девушки из съемной квартиры на улице Джавахишвили были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Родные погибших обратились в полицию после того, как те так и не выходили на связь в течение двух дней, сообщили СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Тела двух студентов обнаружили в съемной квартире в Тбилиси - СМИ
18:01 12.11.2024 (обновлено: 18:06 12.11.2024)
Что стало причиной трагедии пока не известно
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Тела двух студентов обнаружены в одной из съемных квартир в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2".
Что стало причиной их смерти, пока неизвестно.
По данным грузинских СМИ, тело 23-летнего молодого человека и 21-летней девушки из съемной квартиры на улице Джавахишвили были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы.
Родные погибших обратились в полицию после того, как те так и не выходили на связь в течение двух дней, сообщили СМИ.