https://sputnik-georgia.ru/20241112/tela-dvukh-studentov-obnaruzhili-v-semnoy-kvartire-v-tbilisi---smi-290858175.html

Тела двух студентов обнаружили в съемной квартире в Тбилиси - СМИ

Тела двух студентов обнаружили в съемной квартире в Тбилиси - СМИ

Sputnik Грузия

Что стало причиной трагедии пока не известно 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T18:01+0400

2024-11-12T18:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Тела двух студентов обнаружены в одной из съемных квартир в Тбилиси, сообщила телекомпания "Рустави 2". Что стало причиной их смерти, пока неизвестно.По данным грузинских СМИ, тело 23-летнего молодого человека и 21-летней девушки из съемной квартиры на улице Джавахишвили были доставлены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Родные погибших обратились в полицию после того, как те так и не выходили на связь в течение двух дней, сообщили СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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