https://sputnik-georgia.ru/20241112/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-podpisal-novyy-chetyrekhletniy-kontrakt-290860892.html

Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт

Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт

Sputnik Грузия

Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года 12.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, который рассчитан до 2028 года, сообщили в пресс-службе ФФГ. Действующий контракт французского специалиста рассчитан до конца года. Ранее мэр Тбилиси и экс-капитан сборной Грузии Каха Каладзе отметил, что Саньоль получает очень низкую и даже смешную для тренера национальной команды сумму – 20 тысяч евро ежемесячно. До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, федерация футбола грузии