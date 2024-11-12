Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241112/trener-sbornoy-gruzii-po-futbolu-podpisal-novyy-chetyrekhletniy-kontrakt-290860892.html
Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт
Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт
Sputnik Грузия
Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T22:44+0400
2024-11-12T22:44+0400
спорт
грузия
новости
вилли саньоль
сборная грузии по футболу
футбол
федерация футбола грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250905335_0:0:1896:1068_1920x0_80_0_0_8030a9c61d51088865f11da5cd3b146c.jpg
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, который рассчитан до 2028 года, сообщили в пресс-службе ФФГ. Действующий контракт французского специалиста рассчитан до конца года. Ранее мэр Тбилиси и экс-капитан сборной Грузии Каха Каладзе отметил, что Саньоль получает очень низкую и даже смешную для тренера национальной команды сумму – 20 тысяч евро ежемесячно. До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/10/250905335_172:0:1896:1293_1920x0_80_0_0_7f1f26bd67406271eb297df200aba715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, федерация футбола грузии
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, федерация футбола грузии

Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт

22:44 12.11.2024
© AFP 2024 / ODD ANDERSENВилли Саньоль
Вилли Саньоль - Sputnik Грузия, 1920, 12.11.2024
© AFP 2024 / ODD ANDERSEN
Подписаться
Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, который рассчитан до 2028 года, сообщили в пресс-службе ФФГ.
Действующий контракт французского специалиста рассчитан до конца года.
Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством в этом году впервые сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы.
Ранее мэр Тбилиси и экс-капитан сборной Грузии Каха Каладзе отметил, что Саньоль получает очень низкую и даже смешную для тренера национальной команды сумму – 20 тысяч евро ежемесячно.
До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0