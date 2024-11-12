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Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт
Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт
Sputnik Грузия
Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T22:44+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, который рассчитан до 2028 года, сообщили в пресс-службе ФФГ. Действующий контракт французского специалиста рассчитан до конца года. Ранее мэр Тбилиси и экс-капитан сборной Грузии Каха Каладзе отметил, что Саньоль получает очень низкую и даже смешную для тренера национальной команды сумму – 20 тысяч евро ежемесячно. До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, федерация футбола грузии
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, сборная грузии по футболу, футбол, федерация футбола грузии
Тренер сборной Грузии по футболу подписал новый четырехлетний контракт
Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль подписал новый контракт с Федерацией футбола Грузии, который рассчитан до 2028 года, сообщили в пресс-службе ФФГ.
Действующий контракт французского специалиста рассчитан до конца года.
Вилли Саньоль занимает пост тренера сборной Грузии с февраля 2021 года. Под его руководством в этом году впервые сборная Грузии сыграла на чемпионате Европы.
Ранее мэр Тбилиси и экс-капитан сборной Грузии Каха Каладзе отметил, что Саньоль получает очень низкую и даже смешную для тренера национальной команды сумму – 20 тысяч евро ежемесячно.
До того как приехать в Грузию, Саньоль в 2013-2014 годах являлся главным тренером молодежной сборной Франции. В 2014-2016 годах возглавлял "Бордо", летом 2017 года вошел в тренерский штаб "Баварии".