https://sputnik-georgia.ru/20241112/v-gruziyu-pytalis-vvezti-bolshuyu-summu-nezadeklarirovannykh-deneg-290833707.html

В Грузию пытались ввезти большую сумму незадекларированных денег

В Грузию пытались ввезти большую сумму незадекларированных денег

Sputnik Грузия

Размер штрафа для правонарушителей составил более 600 тысяч лари 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T10:52+0400

2024-11-12T10:52+0400

2024-11-12T10:52+0400

грузия

новости

происшествия

тбилиси

служба доходов министерства финансов грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/03/267114301_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_d3ec1de63eee1c583c9007d3ca7ee304.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники на таможенно-пропускных пунктах по всей стране пресекли 170 попыток незаконного ввоза незадекларированных денег за последние три месяца 2024 года, сообщают в Службе доходов Минфина Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Таможенники во время личного осмотра граждан разных стран, а также их багажа и транспортных средств, нашли незадекларированные деньги в размере до 8,3 миллиона лари (по курсу Нацбанка Грузии). В соответствии с частью третьей статьи 169 Таможенного кодекса Грузии, размер штрафа для правонарушителей составил 649,7 тысячи лари (240,6 тысячи долларов). Служба доходов как орган, ответственный за выявление товаров, перемещаемых с нарушением таможенных правил, и выполнение соответствующих мер реагирования, постоянно осуществляет строгий контроль за процессом перемещения незадекларированных товаров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилиси, служба доходов министерства финансов грузии