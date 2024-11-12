https://sputnik-georgia.ru/20241112/vyletevshiy-reys-tbilisi---milan-byl-vynuzhden-vernutsya-v-aeroport-290844004.html

Вылетевший рейс Тбилиси-Милан был вынужден вернуться в аэропорт

Вылетевший рейс Тбилиси-Милан был вынужден вернуться в аэропорт

Sputnik Грузия

Cразу после взлета борт потерял связь с навигационной системой 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T13:40+0400

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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, осуществляющий рейс Тбилиси-Милан, был вынужден вернуться в аэропорт отбытия из-за технической неисправности, сообщает медиа-портал BM.GE со ссылкой на авиакомпанию. По данным авиакомпании, сразу после взлета борт потерял связь с навигационной системой, которая позволяет самолетам ориентироваться в небе. Пилоты в течение 45 минут пытались восстановить связь, но им это не удалось, в это время самолет кружил над аэропортом. В данный момент самолет уже находится в Тбилисском международном аэропорту. Авиакомпания обещает осуществить рейс сразу после устранения неполадок. Компания Georgian Airways осуществляет рейсы в Милан три раза в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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