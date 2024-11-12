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Вылетевший рейс Тбилиси-Милан был вынужден вернуться в аэропорт
Вылетевший рейс Тбилиси-Милан был вынужден вернуться в аэропорт
Sputnik Грузия
Cразу после взлета борт потерял связь с навигационной системой 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T13:40+0400
2024-11-12T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, осуществляющий рейс Тбилиси-Милан, был вынужден вернуться в аэропорт отбытия из-за технической неисправности, сообщает медиа-портал BM.GE со ссылкой на авиакомпанию. По данным авиакомпании, сразу после взлета борт потерял связь с навигационной системой, которая позволяет самолетам ориентироваться в небе. Пилоты в течение 45 минут пытались восстановить связь, но им это не удалось, в это время самолет кружил над аэропортом. В данный момент самолет уже находится в Тбилисском международном аэропорту. Авиакомпания обещает осуществить рейс сразу после устранения неполадок. Компания Georgian Airways осуществляет рейсы в Милан три раза в неделю.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, georgian airways, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, милан
грузия, новости, происшествия, georgian airways, тбилисский международный аэропорт, тбилиси, милан
Вылетевший рейс Тбилиси-Милан был вынужден вернуться в аэропорт
13:40 12.11.2024 (обновлено: 13:48 12.11.2024)
Cразу после взлета борт потерял связь с навигационной системой
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways, осуществляющий рейс Тбилиси-Милан, был вынужден вернуться в аэропорт отбытия из-за технической неисправности, сообщает медиа-портал BM.GE со ссылкой на авиакомпанию.
По данным авиакомпании, сразу после взлета борт потерял связь с навигационной системой, которая позволяет самолетам ориентироваться в небе.
Пилоты в течение 45 минут пытались восстановить связь, но им это не удалось, в это время самолет кружил над аэропортом.
В данный момент самолет уже находится в Тбилисском международном аэропорту. Авиакомпания обещает осуществить рейс сразу после устранения неполадок.
Компания Georgian Airways осуществляет рейсы в Милан три раза в неделю.