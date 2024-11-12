https://sputnik-georgia.ru/20241112/zhiteli-vysokogornogo-rayona-gruzii-ostalis-bez-sveta--prichina-kriptomayning-290859682.html

Жители высокогорного района Грузии остались без света – причина криптомайнинг

Жители высокогорного района Грузии остались без света – причина криптомайнинг

Sputnik Грузия

Катастрофический рост потребления электроэнергии в этих селах напрямую связан с бесконтрольным криптомайнингом, сообщила мэрия Местия 12.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-12T21:15+0400

2024-11-12T21:15+0400

2024-11-12T21:15+0400

грузия

новости

общество

местия

сванети

криптовалюта

мир криптовалют: как делать деньги из воздуха

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249059481_0:254:3067:1979_1920x0_80_0_0_a44e198edcef4107a21a6be95ba92dc8.jpg

ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Жители сел Чубери и Хаиши района Местия в горах Сванети остались без света из-за перегрузки трансформатора из-за майнинга криптовалюты, говорится в заявлении мэрии города. Местия два года назад уже оказалась в центре скандала из-за множества объектов по майнингу криптовалют. Тогда чрезмерное потребление электричества регионом привело к массовым отключениям по всему западу страны. Мэрия связала увеличение потребления с бесконтрольным майнингом. "Катастрофический рост потребления электроэнергии в этих селах напрямую связан с бесконтрольным криптомайнингом", - говорится в заявлении. Мэрия призвала отключить аппараты по майнингу биткоинов. Курс биткоина 12 ноября вырос до нового абсолютного рекорда — 89,8 тысячи долларов на бирже Binance. Два года назад перегруженность и повреждение сетей были вызваны рекордным потреблением электроэнергии майнинговыми фермами. Здесь они появились в большом количестве из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное. Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии. Проблема временно решилась после того, как жители горной Сванети по старой традиции поклялись на иконе, что отключат все действующие в регионе майнинги криптовалют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

местия

сванети

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, местия, сванети, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха