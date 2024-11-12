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Жители высокогорного района Грузии остались без света – причина криптомайнинг
Жители высокогорного района Грузии остались без света – причина криптомайнинг
Sputnik Грузия
Катастрофический рост потребления электроэнергии в этих селах напрямую связан с бесконтрольным криптомайнингом, сообщила мэрия Местия 12.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-12T21:15+0400
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ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Жители сел Чубери и Хаиши района Местия в горах Сванети остались без света из-за перегрузки трансформатора из-за майнинга криптовалюты, говорится в заявлении мэрии города. Местия два года назад уже оказалась в центре скандала из-за множества объектов по майнингу криптовалют. Тогда чрезмерное потребление электричества регионом привело к массовым отключениям по всему западу страны. Мэрия связала увеличение потребления с бесконтрольным майнингом. "Катастрофический рост потребления электроэнергии в этих селах напрямую связан с бесконтрольным криптомайнингом", - говорится в заявлении. Мэрия призвала отключить аппараты по майнингу биткоинов. Курс биткоина 12 ноября вырос до нового абсолютного рекорда — 89,8 тысячи долларов на бирже Binance. Два года назад перегруженность и повреждение сетей были вызваны рекордным потреблением электроэнергии майнинговыми фермами. Здесь они появились в большом количестве из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное. Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии. Проблема временно решилась после того, как жители горной Сванети по старой традиции поклялись на иконе, что отключат все действующие в регионе майнинги криптовалют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, местия, сванети, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
грузия, новости, общество, местия, сванети, криптовалюта, мир криптовалют: как делать деньги из воздуха
Жители высокогорного района Грузии остались без света – причина криптомайнинг
Катастрофический рост потребления электроэнергии в этих селах напрямую связан с бесконтрольным криптомайнингом, сообщила мэрия Местия
ТБИЛИСИ, 12 ноя — Sputnik. Жители сел Чубери и Хаиши района Местия в горах Сванети остались без света из-за перегрузки трансформатора из-за майнинга криптовалюты, говорится в заявлении мэрии города.
Местия два года назад уже оказалась в центре скандала из-за множества объектов по майнингу криптовалют. Тогда чрезмерное потребление электричества регионом привело к массовым отключениям по всему западу страны.
"В Хаиши и Чубери муниципалитета Местия катастрофически выросло потребление электроэнергии. На этом этапе трансформатор отключен из-за критически возросшей нагрузки, чтобы не допустить аварии выгорания трансформатора", - говорится в заявлении.
Мэрия связала увеличение потребления с бесконтрольным майнингом.
"Катастрофический рост потребления электроэнергии в этих селах напрямую связан с бесконтрольным криптомайнингом", - говорится в заявлении.
Мэрия призвала отключить аппараты по майнингу биткоинов.
"В случае продолжения такой нагрузки подача электроэнергии населению будет невозможна", - сказано в заявлении.
Курс биткоина 12 ноября вырос до нового абсолютного рекорда — 89,8 тысячи долларов на бирже Binance.
Два года назад перегруженность и повреждение сетей были вызваны рекордным потреблением электроэнергии майнинговыми фермами. Здесь они появились в большом количестве из-за низких тарифов на электроэнергию, установленных для работающих в высокогорном регионе предпринимателей. А для населения электричество бесплатное.
Майнинг криптовалют в последние годы считается в Грузии популярной деятельностью. По результатам исследования Кембриджского центра альтернативных финансов (CCAF), опубликованного в 2018 году, Грузия по объему электроэнергии, израсходованной на майнинг криптовалюты, была на втором месте в мире. А на добывание виртуальной валюты в стране расходовалось 60 мегаватт электроэнергии.
Проблема временно решилась после того, как жители горной Сванети по старой традиции поклялись на иконе, что отключат все действующие в регионе майнинги криптовалют.