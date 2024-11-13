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Изменение климата вредит экономикам развивающихся стран – премьер Грузии
Изменение климата вредит экономикам развивающихся стран – премьер Грузии
Sputnik Грузия
Конференциz ООН по изменению климата в эти дни проходит в столице Азербайджана 13.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-13T15:16+0400
2024-11-13T17:04+0400
программа развития оон (undp)
оон
ираклий кобахидзе
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парижское соглашение по климату
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Изменение климата серьезно подрывает экономику развивающихся стран и создает угрозу условиям существования особенно уязвимых государств и местных сообществ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на саммите лидеров COP29. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;XXIX сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Премьер Грузии участвует в мероприятии 11-13 ноября. "Усиливающиеся последствия изменения климата, включая быстрое таяние ледников и повышение уровня моря, серьезно подрывают экономику развивающихся стран и ставят под угрозу средства существования особенно уязвимых стран и местных сообществ. К сожалению, Грузия не является исключением и сталкивается с серьезными последствиями изменения климата", – сказал Кобахидзе. По словам премьера, конференция проводится в критический момент, поскольку изменение климата становится одним из самых актуальных вызовов нашего времени, требующих срочных глобальных действий и сотрудничества для устранения его многогранных последствий. "К сожалению, вооруженные конфликты на этом пути не только приводят к серьезным гуманитарным кризисам, но также препятствуют и замедляют глобальные усилия по борьбе с изменением климата", – отметил он. В ответ на эти неотложные вызовы, Кобахидзе считает крайне важным оставаться твердо приверженными обязательству сократить вдвое глобальные выбросы парниковых газов к 2030 году. "Достижение этой цели необходимо, если мы хотим ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса, что определено Парижским соглашением", – сказал премьер. По словам главы правительства, Грузия готова к 2025 году представить новый национальный план действий третьего поколения, целью которого является удержание глобального потепления в пределах 1,5 градуса и содействие реализации видения, согласно которому Европа станет первым континентом, достигшим нулевых выбросов. "В этом процессе правительство Грузии активно сотрудничает с основными заинтересованными сторонами, что предполагает участие всего общества", – сказал он. Премьер выразил сожаление в связи с тем, что правительство Грузии не может реализовывать меры, целью которых является снижение вредного воздействия изменения климата и смягчение его последствий на неподконтрольных властям Грузии территориях – Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, в своем выступлении Кобахидзе отметил, что финансирование мер по борьбе с изменением климата в рамках новой коллективной инициативы определит, будет ли эта конференция считаться успешной. По его словам, новой целью должно стать значительное увеличение финансирования по сравнению с нынешней отметкой в ​​100 миллиардов долларов и обеспечение глобальных финансовых потоков для соответствия целям Парижского соглашения. Премьер напомнил, что на предыдущей конференции было признано, что развивающимся странам потребуется около 6 триллионов долларов к концу текущего десятилетия для эффективной борьбы с изменением климата. "В результате конференции этого года должен быть улучшен доступ развивающихся стран к финансированию мер по борьбе с изменением климата и должны быть созданы необходимые навыки, чтобы эти страны могли эффективно использовать возросшее финансирование", – сказал Кобахидзе. Сокращение выбросов В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов в июле 2023 года. Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы. Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году. Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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программа развития оон (undp), оон, ираклий кобахидзе, азербайджан, тбилиси, баку, в мире, грузия, новости, парижское соглашение по климату, экология, повышение экологического сознания и управление отходами
программа развития оон (undp), оон, ираклий кобахидзе, азербайджан, тбилиси, баку, в мире, грузия, новости, парижское соглашение по климату, экология, повышение экологического сознания и управление отходами

Изменение климата вредит экономикам развивающихся стран – премьер Грузии

15:16 13.11.2024 (обновлено: 17:04 13.11.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Конференциz ООН по изменению климата в эти дни проходит в столице Азербайджана
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Изменение климата серьезно подрывает экономику развивающихся стран и создает угрозу условиям существования особенно уязвимых государств и местных сообществ, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на саммите лидеров COP29.
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XXIX сессия Конференции ООН по изменению климата проходит в Баку c 11 по 22 ноября. Премьер Грузии участвует в мероприятии 11-13 ноября.
"Усиливающиеся последствия изменения климата, включая быстрое таяние ледников и повышение уровня моря, серьезно подрывают экономику развивающихся стран и ставят под угрозу средства существования особенно уязвимых стран и местных сообществ. К сожалению, Грузия не является исключением и сталкивается с серьезными последствиями изменения климата", – сказал Кобахидзе.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
© Сourtesy of Georgian Government
По словам премьера, конференция проводится в критический момент, поскольку изменение климата становится одним из самых актуальных вызовов нашего времени, требующих срочных глобальных действий и сотрудничества для устранения его многогранных последствий.
"К сожалению, вооруженные конфликты на этом пути не только приводят к серьезным гуманитарным кризисам, но также препятствуют и замедляют глобальные усилия по борьбе с изменением климата", – отметил он.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
© Сourtesy of Georgian Government
В ответ на эти неотложные вызовы, Кобахидзе считает крайне важным оставаться твердо приверженными обязательству сократить вдвое глобальные выбросы парниковых газов к 2030 году.
"Достижение этой цели необходимо, если мы хотим ограничить глобальное потепление до 1,5 градуса, что определено Парижским соглашением", – сказал премьер.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
© Сourtesy of Georgian Government
По словам главы правительства, Грузия готова к 2025 году представить новый национальный план действий третьего поколения, целью которого является удержание глобального потепления в пределах 1,5 градуса и содействие реализации видения, согласно которому Европа станет первым континентом, достигшим нулевых выбросов.
"В этом процессе правительство Грузии активно сотрудничает с основными заинтересованными сторонами, что предполагает участие всего общества", – сказал он.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
© Сourtesy of Georgian Government
Премьер выразил сожаление в связи с тем, что правительство Грузии не может реализовывать меры, целью которых является снижение вредного воздействия изменения климата и смягчение его последствий на неподконтрольных властям Грузии территориях – Абхазии и Южной Осетии.
Кроме того, в своем выступлении Кобахидзе отметил, что финансирование мер по борьбе с изменением климата в рамках новой коллективной инициативы определит, будет ли эта конференция считаться успешной.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
© Сourtesy of Georgian Government
По его словам, новой целью должно стать значительное увеличение финансирования по сравнению с нынешней отметкой в ​​100 миллиардов долларов и обеспечение глобальных финансовых потоков для соответствия целям Парижского соглашения.
Премьер напомнил, что на предыдущей конференции было признано, что развивающимся странам потребуется около 6 триллионов долларов к концу текущего десятилетия для эффективной борьбы с изменением климата.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на саммите лидеров COP29 в Баку
© Сourtesy of Georgian Government
"В результате конференции этого года должен быть улучшен доступ развивающихся стран к финансированию мер по борьбе с изменением климата и должны быть созданы необходимые навыки, чтобы эти страны могли эффективно использовать возросшее финансирование", – сказал Кобахидзе.

Сокращение выбросов

В Грузии презентовали стратегию по сокращению выбросов в июле 2023 года. Документ, официально принятый правительством Грузии 24 апреля 2023 года, способствует обновлению Национального плана действий по борьбе с изменением климата на 2023-2025 годы.
Первая долгосрочная стратегия по снижению уровня выбросов направлена на превращение Грузии в углеродно-нейтральную страну к 2050 году.
Документ стратегии низкоэмиссионного развития служит выявлению возможностей сокращения выбросов парниковых газов и описывает приоритетные шаги, которые необходимо предпринять в различных секторах экономики (энергетика, строительство, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, управление отходами, землепользование, управление лесом).
Стратегия была разработана Минсельхозом при поддержке ЕС и Программы развития ООН (UNDP) в тесном сотрудничестве с различными государственными учреждениями, гражданским обществом и международными партнерами. Она полностью соответствует Парижскому соглашению и адаптирована к реалиям Грузии.
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