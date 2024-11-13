https://sputnik-georgia.ru/20241113/most-metekhi-v-tbilisi-perekroyut-dlya-avtomobilistov--290873313.html

Мост Метехи в Тбилиси перекроют для автомобилистов

Мост Метехи в Тбилиси перекроют для автомобилистов

Sputnik Грузия

На Метехском мосту в 17:00 пройдет служба по случаю Дня поминовения 100 тысяч мучеников 13.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Движение по мосту Метехи в Тбилиси 13 ноября будет временно ограничено в оба направления c 11 до 21:00 в связи с мероприятиями, приуроченными ко Дню поминовения 100 тысяч мучеников, сообщили в мэрии столицы.С 11:00 до 21:00 транспортным средствам будет запрещено движение от площади Европы в сторону площади Вахтанга Горгасали. Священнослужители в этот день традиционно проведут службу на Метехском мосту, откуда обезглавленные тела мучеников сбрасывались в реку Мтквари (Кура). Служба начнется в 17:00."Автомобили, едущие с улицы Горгасали, будут двигаться через улицу Коте Абхази в сторону площади Свободы. Движение транспортных средств с площади Европы будет ограничено в направлении моста Метехи, а круговое движение останется без изменений", - говорится в сообщении мэрии. Что касается общественного транспорта, то автобусы № 301, 331, 333, 345, 350 и 371, а также микроавтобусы №538, 547, 550 и 580 вместо площади Европы будут курсировать по улице Коте Абхази и уже с площади Свободы будут обслуживать пассажиров по установленной схеме. В обратном направлении изменение коснется только автобуса N333. В частности, автобус, двигаясь в сторону поселения Вазисубани, выедет на улицу Бараташвили, а затем на проспект Кетеван Цамебули через улицу Косты Хетагурова. Далее движение продолжится по установленной схеме. Какой сегодня церковный праздник: 13 ноября 2024>>По церковному календарю 13 ноября поминают 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году. На Грузию в 1227-м напал Джалал ад-Дин – Султан Хорезмский. Грузинское войско в первый день боя у Тбилиси доблестно отразило атаку врага. Но персы, жившие в Тбилиси, ночью открыв ворота, впустили врага в город. В истории Грузии, по свидетельству летописцев, это были страшнейшие дни, когда христиан жестоко истребляли – матерей убивали на глазах детей, насиловали женщин, убивали младенцев. Из Сионского храма по приказу Джалал ад-Дина вынесли иконы Богородицы и Спасителя, положили на середину моста через реку Мтквари (Куру) и, пригнав горожан к мосту, приказали им пройтись по ним, попирая святыни. Персы отсекали головы всем, кто отказывался отречься от веры и осквернить cвятые иконы – 100 тысяч грузин пожертвовали жизнью ради святынь.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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