https://sputnik-georgia.ru/20241113/pavilon-gruzii-mozhet-poyavitsya-na-krupneyshey-mirovoy-platforme-alibabasom-290874726.html

Павильон Грузии может появиться на крупнейшей мировой платформе Alibabа.сom

Павильон Грузии может появиться на крупнейшей мировой платформе Alibabа.сom

Sputnik Грузия

Alibaba.com – это глобальная оптовая торговая площадка, имеющая более 300 миллионов пользователей 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T15:44+0400

2024-11-13T15:44+0400

2024-11-13T15:44+0400

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Национальный павильон Грузии вскоре может появиться на международной электронной платформе Alibaba.com, заявил директор агентства "Производи в Грузии" Михаил Хидурели после встречи в головном офисе компании в городе Ханчжоу (Китай). В ходе встречи стороны обсудили размещение грузинского павильона на международной китайской платформе Alibaba.com, имеющей более 300 миллионов пользователей. По его словам, это даст грузинским предпринимателям уникальную возможность значительно развивать свой бизнес и экспортировать свою продукцию. "Алибаба" – холдинговая компания, состоящая из шести крупных бизнес-групп Taobao и Tmall Group, Alibaba International Digital Commerce Group, Cloud Intelligence Group, Local Services Group, Cainiao Smart Logistics Network Limited и Digital Media and Entertainment Group, была основана в 1999 году. "Алибаба" является одной из ведущих технологических компаний мира. Alibaba.com – это глобальная оптовая торговая площадка, где предприятия могут покупать товары оптом у производителей и поставщиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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