https://sputnik-georgia.ru/20241113/premer-tsel-pravitelstva--sdelat-gruziyu-stranoy-s-naibolee-nizkim-urovnem-korruptsii-290885197.html
Премьер: цель правительства – сделать Грузию страной с наиболее низким уровнем коррупции
Премьер: цель правительства – сделать Грузию страной с наиболее низким уровнем коррупции
Sputnik Грузия
Грузия находится на 22 месте в мире по самому низкому уровню коррупции, согласно обнародованному Всемирным банком исследованию 13.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-13T21:03+0400
2024-11-13T21:03+0400
2024-11-13T21:03+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Правительство Грузии поставило перед собой амбициозную цель – сократить коррупцию в стране до такого уровня, чтобы Грузия оказалась в тройке лучших в мире, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.Грузия показала лучший для страны результат, согласно обнародованному Всемирным банком исследованию "Коррупция среди государственных служащих". По рейтинговой шкале в 100% страна за последние 11 лет поднялась с 25 до 75%. Согласно исследованию, Грузия находится на 22 месте в мире и на 11 месте в Европе.По его словам, правительство Грузии взяло хороший темп для еще большего снижения уровня коррупции. Многое было сделано в том числе в текущем году. Премьер отметил, что деятельность правительства полностью прозрачна."Мы продолжим работать прозрачно, чтобы общество имело полную информацию о каждом решении, принятом правительством", – сказал Кобахидзе. Согласно исследованию "Коррупция среди государственных служащих", Грузия достигла большего успеха, чем все остальные страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, и опередила 19 стран ЕС, включая Австрию, Испанию, Италию, Польшу и Венгрию.Результаты Грузии близки к показателям Бельгии, Франции, Японии, США и других стран. Согласно отчету СГБ Грузии, к ответственности за коррупцию в 2023 году привлекли 72 чиновника. Всего за отчетный период было возбуждено 47 уголовных дел по фактам взяточничества, злоупотребления служебными полномочиями, торговли влиянием и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, европа, ираклий кобахидзе, сгб, коррупция, грузия против коррупции
грузия, политика, новости, европа, ираклий кобахидзе, сгб, коррупция, грузия против коррупции
Премьер: цель правительства – сделать Грузию страной с наиболее низким уровнем коррупции
Грузия находится на 22 месте в мире по самому низкому уровню коррупции, согласно обнародованному Всемирным банком исследованию
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Правительство Грузии поставило перед собой амбициозную цель – сократить коррупцию в стране до такого уровня, чтобы Грузия оказалась в тройке лучших в мире, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
Грузия показала лучший для страны результат, согласно обнародованному Всемирным банком исследованию "Коррупция среди государственных служащих". По рейтинговой шкале в 100% страна за последние 11 лет поднялась с 25 до 75%. Согласно исследованию, Грузия находится на 22 месте в мире и на 11 месте в Европе.
"Это один из показателей, которым мы можем гордиться. И здесь же следует сказать, что у нас есть еще более амбициозная цель, о которой я говорил во время выступления в парламенте, наша амбициозная цель – войти в тройку стран мира с точки зрения низкого уровня коррупции", - заявил Кобахидзе.
По его словам, правительство Грузии взяло хороший темп для еще большего снижения уровня коррупции. Многое было сделано в том числе в текущем году.
Премьер отметил, что деятельность правительства полностью прозрачна.
"Мы продолжим работать прозрачно, чтобы общество имело полную информацию о каждом решении, принятом правительством", – сказал Кобахидзе.
Согласно исследованию "Коррупция среди государственных служащих", Грузия достигла большего успеха, чем все остальные страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, и опередила 19 стран ЕС, включая Австрию, Испанию, Италию, Польшу и Венгрию.
Результаты Грузии близки к показателям Бельгии, Франции, Японии, США и других стран.
Согласно отчету СГБ Грузии, к ответственности за коррупцию в 2023 году привлекли 72 чиновника. Всего за отчетный период было возбуждено 47 уголовных дел по фактам взяточничества, злоупотребления служебными полномочиями, торговли влиянием и так далее.