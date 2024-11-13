https://sputnik-georgia.ru/20241113/premer-tsel-pravitelstva--sdelat-gruziyu-stranoy-s-naibolee-nizkim-urovnem-korruptsii-290885197.html

Премьер: цель правительства – сделать Грузию страной с наиболее низким уровнем коррупции

Премьер: цель правительства – сделать Грузию страной с наиболее низким уровнем коррупции

Sputnik Грузия

Грузия находится на 22 месте в мире по самому низкому уровню коррупции, согласно обнародованному Всемирным банком исследованию 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T21:03+0400

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2024-11-13T21:03+0400

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грузия против коррупции

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Правительство Грузии поставило перед собой амбициозную цель – сократить коррупцию в стране до такого уровня, чтобы Грузия оказалась в тройке лучших в мире, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.Грузия показала лучший для страны результат, согласно обнародованному Всемирным банком исследованию "Коррупция среди государственных служащих". По рейтинговой шкале в 100% страна за последние 11 лет поднялась с 25 до 75%. Согласно исследованию, Грузия находится на 22 месте в мире и на 11 месте в Европе.По его словам, правительство Грузии взяло хороший темп для еще большего снижения уровня коррупции. Многое было сделано в том числе в текущем году. Премьер отметил, что деятельность правительства полностью прозрачна."Мы продолжим работать прозрачно, чтобы общество имело полную информацию о каждом решении, принятом правительством", – сказал Кобахидзе. Согласно исследованию "Коррупция среди государственных служащих", Грузия достигла большего успеха, чем все остальные страны-кандидаты на вступление в Евросоюз, и опередила 19 стран ЕС, включая Австрию, Испанию, Италию, Польшу и Венгрию.Результаты Грузии близки к показателям Бельгии, Франции, Японии, США и других стран. Согласно отчету СГБ Грузии, к ответственности за коррупцию в 2023 году привлекли 72 чиновника. Всего за отчетный период было возбуждено 47 уголовных дел по фактам взяточничества, злоупотребления служебными полномочиями, торговли влиянием и так далее. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, европа, ираклий кобахидзе, сгб, коррупция, грузия против коррупции