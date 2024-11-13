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Президент ФИФА в Тбилиси оценил работу Федерации футбола Грузии
Президент ФИФА в Тбилиси оценил работу Федерации футбола Грузии
Sputnik Грузия
По словам президента ФИФА, делегация изучает заявку Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет и оценивает ее потенциал 13.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-13T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Федерация футбола Грузии проделала большую работу, реализовала множество проектов, в частности, работы по реконструкции стадиона имени Михаила Месхи, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Инфантино прилетел в Тбилиси из Баку, где участвовал в 29-й конференции ООН по изменению климата. Вместе с ним в Грузии находятся и другие высокопоставленные чиновники ФИФА, в том числе бывший игрок сборной Франции, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф. По словам президента ФИФА, делегация изучает заявку Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет и оценивает ее потенциал. "Положительное влияние на этот процесс окажет молодежный чемпионат Европы, прошедший в Грузии в 2023 году, в котором приняло участие множество людей, поэтому мы рассматриваем такую возможность", - сказал Инфантино. Федерации футбола Грузии и Армении в июне представили совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году. Кроме того, Тбилиси собирается подать заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей. Стадион, предположительно, построят недалеко от нового аэропорта в Вазиани (около 30 км от Тбилиси). Здесь будут проводиться матчи по футболу и регби. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, тбилиси, баку, франция, новости, грузия, джанни инфантино, михаил месхи, оон, фифа
Президент ФИФА в Тбилиси оценил работу Федерации футбола Грузии
По словам президента ФИФА, делегация изучает заявку Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет и оценивает ее потенциал
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Федерация футбола Грузии проделала большую работу, реализовала множество проектов, в частности, работы по реконструкции стадиона имени Михаила Месхи, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Инфантино прилетел в Тбилиси из Баку, где участвовал в 29-й конференции ООН по изменению климата. Вместе с ним в Грузии находятся и другие высокопоставленные чиновники ФИФА, в том числе бывший игрок сборной Франции, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф.
"Мы увидели объекты, которые здесь строятся при финансировании ФИФА. За это время Федерация футбола Грузии проделала большую работу, реализовала множество проектов, например, работы по реконструкции стадиона имени Михаила Месхи. Это, действительно, хорошая арена", - сказал Инфантино журналистам.
По словам президента ФИФА, делегация изучает заявку Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет и оценивает ее потенциал.
"Положительное влияние на этот процесс окажет молодежный чемпионат Европы, прошедший в Грузии в 2023 году, в котором приняло участие множество людей, поэтому мы рассматриваем такую возможность", - сказал Инфантино.
Федерации футбола Грузии и Армении в июне представили совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году.
В 2017 году Грузия принимала чемпионат Европы среди юношей до 19 лет, а в 2023 году вместе с Румынией – чемпионат Европы среди юношей до 21 года.
Кроме того, Тбилиси собирается подать заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей.
Стадион, предположительно, построят недалеко от нового аэропорта в Вазиани (около 30 км от Тбилиси). Здесь будут проводиться матчи по футболу и регби.