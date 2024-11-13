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Президент ФИФА в Тбилиси оценил работу Федерации футбола Грузии

Президент ФИФА в Тбилиси оценил работу Федерации футбола Грузии

Sputnik Грузия

По словам президента ФИФА, делегация изучает заявку Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет и оценивает ее потенциал 13.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Федерация футбола Грузии проделала большую работу, реализовала множество проектов, в частности, работы по реконструкции стадиона имени Михаила Месхи, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Инфантино прилетел в Тбилиси из Баку, где участвовал в 29-й конференции ООН по изменению климата. Вместе с ним в Грузии находятся и другие высокопоставленные чиновники ФИФА, в том числе бывший игрок сборной Франции, чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф. По словам президента ФИФА, делегация изучает заявку Грузии на проведение чемпионата мира среди юношей до 20 лет и оценивает ее потенциал. "Положительное влияние на этот процесс окажет молодежный чемпионат Европы, прошедший в Грузии в 2023 году, в котором приняло участие множество людей, поэтому мы рассматриваем такую возможность", - сказал Инфантино. Федерации футбола Грузии и Армении в июне представили совместную заявку на проведение чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году. Кроме того, Тбилиси собирается подать заявку на проведение в столице финала Лиги чемпионов УЕФА в 2028 году после завершения строительства нового стадиона, рассчитанного на 70 тысяч зрителей. Стадион, предположительно, построят недалеко от нового аэропорта в Вазиани (около 30 км от Тбилиси). Здесь будут проводиться матчи по футболу и регби. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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