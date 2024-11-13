Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20241113/tbilisskiy-dvorets-sporta-kapitalno-otremontiruyut--kaladze-290877601.html
Тбилисский Дворец спорта капитально отремонтируют – Каладзе
Тбилисский Дворец спорта капитально отремонтируют – Каладзе
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дворец спорта в Тбилиси, в котором проводятся крупные спортивные, культурно-развлекательные мероприятия и концерты, будет... 13.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-13T14:53+0400
2024-11-13T14:53+0400
дворец спорта
давид каджая
каха каладзе
тбилиси
грузия
новости
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24567/96/245679675_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_8c1cf0eb16e94c53e3120e2d6a73097d.jpg
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дворец спорта в Тбилиси, в котором проводятся крупные спортивные, культурно-развлекательные мероприятия и концерты, будет отремонтирован, заявил на заседании городского правительства мэр Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;Здание Дворца спорта сегодня является собственностью муниципального предприятия, которое на основании договора 2007 года было передано компании "Лоджик Групп" с правом управления им. По согласованию с муниципалитетом, управляющая компания реализует инвестиционный проект, в рамках которого планируется провести работы по ремонту и реконструкции Дворца спорта.В частности, будут благоустроены все основные помещения: заменены напольные покрытия, сиденья, стены, проходы, гардеробные, VIP-входы и мебель. В связи с тем, что Дворец спорта является историческим зданием, в нем будут максимально сохранены исторические материалы, особенно облицовка из натурального камня. Арена будет оснащена оборудованием и системами, необходимыми для его многофункционального назначения, включая освещение, звук, видео и сцену. В рамках проекта также планируется восстановить историческую функцию рекреационных и открытых пространств вокруг Дворца спорта. В окрестностях Дворца спорта будет организовано уникальное рекреационное пространство, благоустроены лестницы, ведущие к метро. Там же управляющая компания планирует обустроить открытые площадки для игры в падел, решить вопрос парковки и урегулировать схему движения транспорта как для граждан, живущих вблизи объекта, так и для гостей Дворца спорта. Реализованные работы позволят объекту принимать как спортивные, так и другие культурно-общественные мероприятия и иметь многофункциональную нагрузку, отметил мэр.Дворец спорта построили в 1961 году по проекту архитектора Владимира Алекси-Месхишвили и его помощников – Юрия Касрадзе, Темо Джапаридзе и Давида Каджая. С момента открытия на арене проводил свои матчи баскетбольный клуб "Динамо", а также грузинская национальная сборная по баскетболу. Дворец спорта в Тбилиси является крупнейшим баскетбольным дворцом среди всех стран бывшего СССР. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24567/96/245679675_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_3ce02ccdd76af296ca20d302db2361d0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дворец спорта, давид каджая, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество
дворец спорта, давид каджая, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество

Тбилисский Дворец спорта капитально отремонтируют – Каладзе

14:53 13.11.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliДворец Спорта
Дворец Спорта - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дворец спорта в Тбилиси, в котором проводятся крупные спортивные, культурно-развлекательные мероприятия и концерты, будет отремонтирован, заявил на заседании городского правительства мэр Каха Каладзе.
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
Здание Дворца спорта сегодня является собственностью муниципального предприятия, которое на основании договора 2007 года было передано компании "Лоджик Групп" с правом управления им.

"Текущее состояние Дворца спорта неудовлетворительное. В здании множество проблем, дефектов и оно нуждается в обновлении, восстановлении и благоустройстве. Условия указанного контракта устарели и уже не отвечают текущим потребностям. В настоящее время Дворец спорта нуждается в реконструкции, которая обеспечит полную реализацию его потенциала", – заявил Каладзе.

По согласованию с муниципалитетом, управляющая компания реализует инвестиционный проект, в рамках которого планируется провести работы по ремонту и реконструкции Дворца спорта.
В частности, будут благоустроены все основные помещения: заменены напольные покрытия, сиденья, стены, проходы, гардеробные, VIP-входы и мебель.
В связи с тем, что Дворец спорта является историческим зданием, в нем будут максимально сохранены исторические материалы, особенно облицовка из натурального камня.
Арена будет оснащена оборудованием и системами, необходимыми для его многофункционального назначения, включая освещение, звук, видео и сцену.
© Instagram / Alexander ImedashviliДворец Спорта
Дворец Спорта - Sputnik Грузия, 1920, 13.11.2024
Дворец Спорта
© Instagram / Alexander Imedashvili
В рамках проекта также планируется восстановить историческую функцию рекреационных и открытых пространств вокруг Дворца спорта. В окрестностях Дворца спорта будет организовано уникальное рекреационное пространство, благоустроены лестницы, ведущие к метро.
Там же управляющая компания планирует обустроить открытые площадки для игры в падел, решить вопрос парковки и урегулировать схему движения транспорта как для граждан, живущих вблизи объекта, так и для гостей Дворца спорта.
Реализованные работы позволят объекту принимать как спортивные, так и другие культурно-общественные мероприятия и иметь многофункциональную нагрузку, отметил мэр.

"Этот проект вдохнет новую жизнь во Дворец спорта и сделает доступным для жителей уникальное рекреационно-спортивное пространство в центральном, густонаселенном районе города", – сказал Каладзе.

Дворец спорта построили в 1961 году по проекту архитектора Владимира Алекси-Месхишвили и его помощников – Юрия Касрадзе, Темо Джапаридзе и Давида Каджая.
С момента открытия на арене проводил свои матчи баскетбольный клуб "Динамо", а также грузинская национальная сборная по баскетболу. Дворец спорта в Тбилиси является крупнейшим баскетбольным дворцом среди всех стран бывшего СССР.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0