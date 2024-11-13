https://sputnik-georgia.ru/20241113/tbilisskiy-dvorets-sporta-kapitalno-otremontiruyut--kaladze-290877601.html

Тбилисский Дворец спорта капитально отремонтируют – Каладзе

Тбилисский Дворец спорта капитально отремонтируют – Каладзе

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дворец спорта в Тбилиси, в котором проводятся крупные спортивные, культурно-развлекательные мероприятия и концерты, будет... 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T14:53+0400

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2024-11-13T14:53+0400

дворец спорта

давид каджая

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Дворец спорта в Тбилиси, в котором проводятся крупные спортивные, культурно-развлекательные мероприятия и концерты, будет отремонтирован, заявил на заседании городского правительства мэр Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Здание Дворца спорта сегодня является собственностью муниципального предприятия, которое на основании договора 2007 года было передано компании "Лоджик Групп" с правом управления им. По согласованию с муниципалитетом, управляющая компания реализует инвестиционный проект, в рамках которого планируется провести работы по ремонту и реконструкции Дворца спорта.В частности, будут благоустроены все основные помещения: заменены напольные покрытия, сиденья, стены, проходы, гардеробные, VIP-входы и мебель. В связи с тем, что Дворец спорта является историческим зданием, в нем будут максимально сохранены исторические материалы, особенно облицовка из натурального камня. Арена будет оснащена оборудованием и системами, необходимыми для его многофункционального назначения, включая освещение, звук, видео и сцену. В рамках проекта также планируется восстановить историческую функцию рекреационных и открытых пространств вокруг Дворца спорта. В окрестностях Дворца спорта будет организовано уникальное рекреационное пространство, благоустроены лестницы, ведущие к метро. Там же управляющая компания планирует обустроить открытые площадки для игры в падел, решить вопрос парковки и урегулировать схему движения транспорта как для граждан, живущих вблизи объекта, так и для гостей Дворца спорта. Реализованные работы позволят объекту принимать как спортивные, так и другие культурно-общественные мероприятия и иметь многофункциональную нагрузку, отметил мэр.Дворец спорта построили в 1961 году по проекту архитектора Владимира Алекси-Месхишвили и его помощников – Юрия Касрадзе, Темо Джапаридзе и Давида Каджая. С момента открытия на арене проводил свои матчи баскетбольный клуб "Динамо", а также грузинская национальная сборная по баскетболу. Дворец спорта в Тбилиси является крупнейшим баскетбольным дворцом среди всех стран бывшего СССР. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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дворец спорта, давид каджая, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество