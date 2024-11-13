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В Тбилиси отметили День памяти 100 тысяч мучеников

В Тбилиси отметили День памяти 100 тысяч мучеников

Sputnik Грузия

В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси хорезмшаха, тысячам грузин отрубили головы за то, что они отказались осквернять иконы 13.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Священнослужители и паства Грузинской православной церкви отметили на мосту Метехи в исторической части Тбилиси День памяти 100 тысяч мучеников.В Грузии ежегодно 13 ноября поминают 100 тысяч грузин, которым в 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси последнего правителя Хорезма Джалал ад-Дина, отрубили головы и бросили тела в реку Мтквари (Кура) за то, что они отказались осквернять иконы Богородицы и Спасителя. Эти иконы хорезмийцы вынесли из храма Сиони и разложили на мосту. "Поминая святых 100 тысяч мучеников, Святая Церковь показывает нам их пример, чтобы и мы, воодушевленные их лептой, были верны Спасителю и основанной им Церкви", - сказал местоблюститель главы ГПЦ, митрополит Сенаки и Чхороцку, владыка Шио. Из храма на мост Метехи принесли икону Иисуса Христа и крест. Там же отслужили молебен и исполнили церковные песнопения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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