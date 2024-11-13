https://sputnik-georgia.ru/20241113/vvedenie-pravil-khraneniya-starykh-shin-v-tbilisi-mozhet-byt-otlozheno-290876477.html

Введение правил хранения старых шин в Тбилиси может быть отложено

Введение правил хранения старых шин в Тбилиси может быть отложено

Sputnik Грузия

По мнению мэра Тбилиси бизнес пока не готов к внедрению новшества 13.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-13T20:27+0400

2024-11-13T20:27+0400

2024-11-13T20:27+0400

водители

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

общество

тбилиси

каха каладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/1b/286605344_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_81ae6fa06392f7d709bfadebed8bc3ac.jpg

ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с инициативой перенести на год задействование новых правил размещения и реализации старых шин, машин, лома и взрывчатых материалов из-за неготовности экономического сектора, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Принятый сакребуло (горсобрание) Тбилиси технический регламент о правилах размещения и реализации вторичных шин, лома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и запчастей, легко воспламеняющихся, взрывчатых или пылящих материалов должен вступить в силу с 1 января 2025 года. Мэр предложил перенести дату задействования новшества на 1 января 2026 года. Сакребуло приняло этот регламент еще в 2020 году. "У людей будет весь будущий год, чтобы получить информацию о всех новшествах и решениях, обо всем, что необходимо знать, и какие места для этого необходимы", – сказал Каладзе. Он также поручил муниципальной инспекции сделать опись всех объектов по приему и реализации материалов, определенных регламентом, чтобы после провести информационную кампанию. Мэр отметил, что иногда вторичные покрышки размещают в подъездах, что является проблемой для населения, и такие вопросы необходимо решить. Новые правила предполагают запрет на размещение складов и пунктов реализации вторичных шин, металлолома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и их частей, легко воспламеняющихся, взрывчатых и прочных материалов в жилых зонах, специальных зонах, зонах отдыха, сельскохозяйственных зонах и лесных зонах. При этом хранить все материалы предписывается в закрытых помещениях с бетонным полом. На сегодняшний день ряд складов расположен прямо рядом с жилыми домами, и часто шины хранятся на открытом воздухе, что в ряде случаев приводит к пожарам. Такие пожары представляют опасность для окружающих, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе