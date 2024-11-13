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Введение правил хранения старых шин в Тбилиси может быть отложено
Введение правил хранения старых шин в Тбилиси может быть отложено
Sputnik Грузия
По мнению мэра Тбилиси бизнес пока не готов к внедрению новшества 13.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-13T20:27+0400
2024-11-13T20:27+0400
2024-11-13T20:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с инициативой перенести на год задействование новых правил размещения и реализации старых шин, машин, лома и взрывчатых материалов из-за неготовности экономического сектора, заявил мэр столицы Каха Каладзе. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Принятый сакребуло (горсобрание) Тбилиси технический регламент о правилах размещения и реализации вторичных шин, лома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и запчастей, легко воспламеняющихся, взрывчатых или пылящих материалов должен вступить в силу с 1 января 2025 года. Мэр предложил перенести дату задействования новшества на 1 января 2026 года. Сакребуло приняло этот регламент еще в 2020 году. "У людей будет весь будущий год, чтобы получить информацию о всех новшествах и решениях, обо всем, что необходимо знать, и какие места для этого необходимы", – сказал Каладзе. Он также поручил муниципальной инспекции сделать опись всех объектов по приему и реализации материалов, определенных регламентом, чтобы после провести информационную кампанию. Мэр отметил, что иногда вторичные покрышки размещают в подъездах, что является проблемой для населения, и такие вопросы необходимо решить. Новые правила предполагают запрет на размещение складов и пунктов реализации вторичных шин, металлолома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и их частей, легко воспламеняющихся, взрывчатых и прочных материалов в жилых зонах, специальных зонах, зонах отдыха, сельскохозяйственных зонах и лесных зонах. При этом хранить все материалы предписывается в закрытых помещениях с бетонным полом. На сегодняшний день ряд складов расположен прямо рядом с жилыми домами, и часто шины хранятся на открытом воздухе, что в ряде случаев приводит к пожарам. Такие пожары представляют опасность для окружающих, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
водители, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Введение правил хранения старых шин в Тбилиси может быть отложено
По мнению мэра Тбилиси бизнес пока не готов к внедрению новшества
ТБИЛИСИ, 13 ноя — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе выступил с инициативой перенести на год задействование новых правил размещения и реализации старых шин, машин, лома и взрывчатых материалов из-за неготовности экономического сектора, заявил мэр столицы Каха Каладзе.
Принятый сакребуло (горсобрание) Тбилиси технический регламент о правилах размещения и реализации вторичных шин, лома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и запчастей, легко воспламеняющихся, взрывчатых или пылящих материалов должен вступить в силу с 1 января 2025 года.
"По действующей на сегодня редакции, это правило должно вступить в силу с 1 января, к чему не готов наш экономический сектор. Но мы не можем его переносить на неопределенный срок, поэтому хочу поручить вице-мэру, муниципальной инспекции и районным управам подключиться к решению вопроса", – сказал Каладзе.
Мэр предложил перенести дату задействования новшества на 1 января 2026 года. Сакребуло приняло этот регламент еще в 2020 году.
"У людей будет весь будущий год, чтобы получить информацию о всех новшествах и решениях, обо всем, что необходимо знать, и какие места для этого необходимы", – сказал Каладзе.
Он также поручил муниципальной инспекции сделать опись всех объектов по приему и реализации материалов, определенных регламентом, чтобы после провести информационную кампанию.
Мэр отметил, что иногда вторичные покрышки размещают в подъездах, что является проблемой для населения, и такие вопросы необходимо решить.
Новые правила предполагают запрет на размещение складов и пунктов реализации вторичных шин, металлолома черных и цветных металлов, вышедших из эксплуатации транспортных средств и их частей, легко воспламеняющихся, взрывчатых и прочных материалов в жилых зонах, специальных зонах, зонах отдыха, сельскохозяйственных зонах и лесных зонах.
При этом хранить все материалы предписывается в закрытых помещениях с бетонным полом.
На сегодняшний день ряд складов расположен прямо рядом с жилыми домами, и часто шины хранятся на открытом воздухе, что в ряде случаев приводит к пожарам. Такие пожары представляют опасность для окружающих, ведь при сгорании резины и пластика в воздух выделяется множество вредных веществ.