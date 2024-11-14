https://sputnik-georgia.ru/20241114/dozhdi-i-veter--sinoptiki-o-pogode-v-gruzii-v-blizhayshie-dni-290905452.html

Дожди и ветер – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Дожди и ветер – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В Тбилиси ожидается погода без осадков 15 и 18 ноября, а 16-17 ноября – дождь и ветер 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T22:43+0400

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2024-11-14T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Синоптики прогнозируют безоблачную погоду в Грузии 15 и 18 ноября, а 16-17 числа ожидаются дожди и ветер, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси ожидается погода без осадков 15 и 18 ноября, а 16-17 ноября – дождь и ветер. Температура воздуха днем составит 13-15 градусов тепла. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) погода будет ясной и теплой 15 и 18 ноября. Температура воздуха прогреется до 19-21 градуса. По прогнозу синоптиков, 16-17 ноября похолодает, пойдет дождь и усилится ветер. В низинах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков 15 и 18 ноября. Температура воздуха днем составит 19-21 градус тепла. А 16-17 ноября погода будет сравнительно прохладной, временами дождливой. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) синоптики ожидают ясную и теплую погоду 15 и 18 ноября. Температура воздуха днем составит 14-19 градусов тепла. А 16-17 числа – сравнительно похолодает и временами ожидаются осадки. В высокогорных районах Западной Грузии (Местиа, Бахмаро) также не ожидаются осадки 15 и 18 ноября. Температура воздуха составит 12-17 градусов тепла днем. А 16-17 ноября похолодает и местами пойдет снег. В Шида и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 15 и 18 числа погода будет безоблачной, а 16-17 ноября – местами дождь и снег. Днем воздух прогреется до 12-16 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) погода ожидается ясной 15 и 18 числа. По прогнозу синоптиков 16-17 ноября ожидается местами дождь и ветер. Температура воздуха днем составит 12-16 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) также не ожидаются осадки 15 и 18 ноября. А 16-17 числа местами прогнозируются осадки и ветер. Температура воздуха днем составит 8-13 градусов тепла. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) погода будет ясной 15 и 18 ноября. А 16-17 ноября – местами снег и ветер. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии