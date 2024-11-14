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Охота не по правилам: сколько нарушений зафиксировали в Грузии?

Охота не по правилам: сколько нарушений зафиксировали в Грузии?

Sputnik Грузия

Сезон охоты на перелетных птиц в стране открылся 24 августа 14.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Четыреста нарушений правил охоты за два месяца зафиксировали сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии, говорится в сообщении ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии открылся 24 августа и продлится до 1 марта 2025 года. Из всех выявленных фактов 382 – касаются охоты запрещенным оружием или запрещенным методом, 18 – охоты без оплаты сбора на охоту на перелетных птиц. За два месяца изъят 381 электронный манок, который запрещен к использованию. Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное ружье, карабин или винтовку, нарезное и гладкоствольное ружье, охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, охотничье пневматическое ружье. Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров. Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетает более миллиона перелетных птиц. При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, имерети, шида картли, самегрело-земо сванети, минприроды грузии