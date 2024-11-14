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Охота не по правилам: сколько нарушений зафиксировали в Грузии?
Охота не по правилам: сколько нарушений зафиксировали в Грузии?
Sputnik Грузия
Сезон охоты на перелетных птиц в стране открылся 24 августа 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T15:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Четыреста нарушений правил охоты за два месяца зафиксировали сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии, говорится в сообщении ведомства. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии открылся 24 августа и продлится до 1 марта 2025 года. Из всех выявленных фактов 382 – касаются охоты запрещенным оружием или запрещенным методом, 18 – охоты без оплаты сбора на охоту на перелетных птиц. За два месяца изъят 381 электронный манок, который запрещен к использованию. Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное ружье, карабин или винтовку, нарезное и гладкоствольное ружье, охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, охотничье пневматическое ружье. Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров. Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетает более миллиона перелетных птиц. При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, общество, новости, имерети, шида картли, самегрело-земо сванети, минприроды грузии
Охота не по правилам: сколько нарушений зафиксировали в Грузии?
15:52 14.11.2024 (обновлено: 16:06 14.11.2024)
Сезон охоты на перелетных птиц в стране открылся 24 августа
ТБИЛИСИ, 14 ноя – Sputnik. Четыреста нарушений правил охоты за два месяца зафиксировали сотрудники департамента надзора за окружающей средой Минприроды Грузии, говорится в сообщении ведомства.
Сезон охоты на перелетных птиц в Грузии открылся 24 августа и продлится до 1 марта 2025 года.
По данным ведомства, больше всего нарушений зафиксировано в регионе Самегрело - Земо Сванети (96). На втором месте – Имерети (91 факт), а на третьем – Шида Картли (58 фактов). Кроме того, четыре факта нарушений правил охоты были зафиксированы в Тбилиси.
Из всех выявленных фактов 382 – касаются охоты запрещенным оружием или запрещенным методом, 18 – охоты без оплаты сбора на охоту на перелетных птиц. За два месяца изъят 381 электронный манок, который запрещен к использованию.
Во время охоты на перелетных птиц нужно иметь при себе оригинал квитанции об оплате сбора в 10 лари (чуть меньше 4 долларов). Охотники также должны иметь при себе документ, выданный МВД Грузии, подтверждающий право на хранение и ношение охотничьего оружия.
Охотникам можно использовать охотничье гладкоствольное огнестрельное ружье, карабин или винтовку, нарезное и гладкоствольное ружье, охотничье холодное оружие и холодное метательное оружие, охотничье пневматическое ружье.
Вокруг государственных заповедников охота запрещается в радиусе 500 метров от защищенных территорий, а от национальных парков – в радиусе 250 метров.
Грузия является одной из наиболее важных территорий для птиц-мигрантов, или перелетных птиц. Каждый год через Грузию пролетает более миллиона перелетных птиц.
При охоте запрещается поджог растительного покрова, сбор и продажа яиц диких птиц, уничтожение гнезд и берлог птиц и животных, использование орудий для массовой добычи животных, охота с вертолетов, самолетов, машин, мотоциклов, катеров и других транспортных средств с мотором и добыча животных, ослабленных во время стихийных бедствий.