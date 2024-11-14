https://sputnik-georgia.ru/20241114/pozhiloy-muzhchina-skonchalsya-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-290904350.html

Пожилой мужчина скончался на акции протеста в Тбилиси

Пожилой мужчина скончался на акции протеста в Тбилиси

Sputnik Грузия

По предварительным данным, у мужчины с диабетом внезапно случился сердечный приступ и спасти его не удалось 14.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Один из участников акции против фальсификации результатов парламентских выборов, 61-летний Кервалишвили, скончался на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Мужчина вместе еще с несколькими участниками в знак протеста уже несколько дней не покидал территорию у здания парламента. По предварительным данным, у мужчины с диабетом внезапно случился сердечный приступ и спасти его не удалось. По словам участников акции, скорая приехала с опозданием. Ранее он уже перенес инфаркт. Точную причину смерти установит экспертиза. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, грузия, новости, акция протеста