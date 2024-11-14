https://sputnik-georgia.ru/20241114/pozhiloy-muzhchina-skonchalsya-na-aktsii-protesta-v-tbilisi-290904350.html
Пожилой мужчина скончался на акции протеста в Тбилиси
Пожилой мужчина скончался на акции протеста в Тбилиси
Sputnik Грузия
По предварительным данным, у мужчины с диабетом внезапно случился сердечный приступ и спасти его не удалось 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T20:12+0400
2024-11-14T20:12+0400
2024-11-14T20:12+0400
происшествия
грузия
новости
акция протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836474_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_e633a320c4a92557603fe9851e28199a.jpg
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Один из участников акции против фальсификации результатов парламентских выборов, 61-летний Кервалишвили, скончался на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". Мужчина вместе еще с несколькими участниками в знак протеста уже несколько дней не покидал территорию у здания парламента. По предварительным данным, у мужчины с диабетом внезапно случился сердечный приступ и спасти его не удалось. По словам участников акции, скорая приехала с опозданием. Ранее он уже перенес инфаркт. Точную причину смерти установит экспертиза. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1f/283836474_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_bd507a27293ff9047facdff80bd61f0b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, акция протеста
происшествия, грузия, новости, акция протеста
Пожилой мужчина скончался на акции протеста в Тбилиси
По предварительным данным, у мужчины с диабетом внезапно случился сердечный приступ и спасти его не удалось
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Один из участников акции против фальсификации результатов парламентских выборов, 61-летний Кервалишвили, скончался на проспекте Руставели у здания парламента Грузии, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
Мужчина вместе еще с несколькими участниками в знак протеста уже несколько дней не покидал территорию у здания парламента.
По предварительным данным, у мужчины с диабетом внезапно случился сердечный приступ и спасти его не удалось. По словам участников акции, скорая приехала с опозданием. Ранее он уже перенес инфаркт.
Точную причину смерти установит экспертиза. МВД Грузии пока не делало комментария для СМИ.