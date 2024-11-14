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Трамп назначит Маска главой нового департамента госэффективности США
Трамп назначит Маска главой нового департамента госэффективности США
Sputnik Грузия
В соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T19:40+0400
2024-11-14T19:40+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил, что ведомство будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности. Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) – криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.Кроме того, в соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков, по состоянию на утро четверга на него подписались уже 920 тысяч читателей. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, илон маск, дональд трамп, сша
в мире, новости, политика, илон маск, дональд трамп, сша
Трамп назначит Маска главой нового департамента госэффективности США
В соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Американский предприниматель Илон Маск, который возглавит новый департамент по достижению госэффективности (DOGE) США, заявил, что ведомство будет проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о своей деятельности.
Ранее победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новый департамент по достижению госэффективности (DOGE). Название нового департамента отсылает к Dogecoin (DOGE) – криптовалюте, сторонником которой является Маск. Она была названа в честь интернет-мема Doge, на котором изображена озадаченная собака породы сиба-ину.
Кроме того, в соцсети X был создан аккаунт нового департамента, который за короткое время набрал почти миллион подписчиков, по состоянию на утро четверга на него подписались уже 920 тысяч читателей.
"Мы будем проводить еженедельные прямые трансляции с обновлениями о DOGE (департаменте по достижению госэффективности – ред.)", – написал Маск в X.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.