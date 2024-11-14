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Транзит российского газа из Грузии в Армению временно приостановлен

Транзит российского газа из Грузии в Армению временно приостановлен

Sputnik Грузия

На участке транзитного газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии проводятся аварийно-восстановительные работы 14.11.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, говорится в сообщении компании "Газпром Армения". Поставки газа прекратились с 10:00 13 ноября. По информации газораспределительной компании, на участке "Казах – Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии проводятся аварийно-восстановительные работы, в связи с чем временно приостановлена подача природного газа в Армению. Ремонтные работы должны завершиться, а подача газа – восстановиться до 22:00 14 ноября. "Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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