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Транзит российского газа из Грузии в Армению временно приостановлен
Транзит российского газа из Грузии в Армению временно приостановлен
Sputnik Грузия
На участке транзитного газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии проводятся аварийно-восстановительные работы 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T10:42+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, говорится в сообщении компании "Газпром Армения". Поставки газа прекратились с 10:00 13 ноября. По информации газораспределительной компании, на участке "Казах – Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии проводятся аварийно-восстановительные работы, в связи с чем временно приостановлена подача природного газа в Армению. Ремонтные работы должны завершиться, а подача газа – восстановиться до 22:00 14 ноября. "Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, экономика, армения, газпром, россия
новости, грузия, экономика, армения, газпром, россия
Транзит российского газа из Грузии в Армению временно приостановлен
10:42 14.11.2024 (обновлено: 11:03 14.11.2024)
На участке транзитного газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии проводятся аварийно-восстановительные работы
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Подача природного газа в Армению временно приостановлена в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на территории Грузии, говорится в сообщении компании "Газпром Армения".
Поставки газа прекратились с 10:00 13 ноября.
По информации газораспределительной компании, на участке "Казах – Сагурамо" (DN 1000) транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" на территории Грузии проводятся аварийно-восстановительные работы, в связи с чем временно приостановлена подача природного газа в Армению.
"В указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из ИРИ (Исламская Республика Иран, прим.)", - говорится в сообщении.
Ремонтные работы должны завершиться, а подача газа – восстановиться до 22:00 14 ноября.
"Газпром Армения" полностью принадлежит "Газпрому". Компания поставляет газ на внутренний рынок страны.