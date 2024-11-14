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В Грузии отметили День поминовения 100 тысяч мучеников - фото
В Грузии отметили День поминовения 100 тысяч мучеников - фото
Sputnik Грузия
Грузинская Православная церковь отметила 13 ноября День поминовения 100 тысяч мучеников. По традиции, тысячи верующих пришли в центр города к Метехскому мосту. 14.11.2024, Sputnik Грузия
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В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси хорезмшаха, тысячам грузин отрубили головы за то, что они отказались осквернять иконы.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, религия , культура, история, даты и события, грузинская православная церковь, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, религия , культура, история, даты и события, грузинская православная церковь, фото

В Грузии отметили День поминовения 100 тысяч мучеников - фото

12:58 14.11.2024 (обновлено: 13:22 15.11.2024)
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Грузинская Православная церковь отметила 13 ноября День поминовения 100 тысяч мучеников. По традиции, тысячи верующих пришли в центр города к Метехскому мосту.
В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси хорезмшаха, тысячам грузин отрубили головы за то, что они отказались осквернять иконы.
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии ежегодно 13 ноября поминают 100 тысяч грузин

В Грузии ежегодно 13 ноября поминают 100 тысяч грузин - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Грузии ежегодно 13 ноября поминают 100 тысяч грузин

© photo: Sputnik / Stringer

Так священнослужители и паства Грузинской православной церкви отметили на Метехском мосту День памяти 100 тысяч мучеников

Так священнослужители и паства Грузинской православной церкви отметили на Метехском мосту День памяти 100 тысяч мучеников - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так священнослужители и паства Грузинской православной церкви отметили на Метехском мосту День памяти 100 тысяч мучеников

© photo: Sputnik / Stringer

Ежегодно тут собираются тысячи верующих

Ежегодно тут собираются тысячи верующих - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Ежегодно тут собираются тысячи верующих

© photo: Sputnik / Stringer

В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси последнего правителя Хорезма Джалал ад-Дина, 100 тысячам грузин отрубили головы и бросили тела в реку Мтквари (Кура)...

В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси последнего правителя Хорезма Джалал ад-Дина, 100 тысячам грузин отрубили головы и бросили тела в реку Мтквари (Кура)... - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси последнего правителя Хорезма Джалал ад-Дина, 100 тысячам грузин отрубили головы и бросили тела в реку Мтквари (Кура)...

© photo: Sputnik / Stringer

... за то, что они отказались осквернять иконы Богородицы и Спасителя. Эти иконы хорезмийцы вынесли из храма Сиони и разложили на мосту

... за то, что они отказались осквернять иконы Богородицы и Спасителя. Эти иконы хорезмийцы вынесли из храма Сиони и разложили на мосту - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

... за то, что они отказались осквернять иконы Богородицы и Спасителя. Эти иконы хорезмийцы вынесли из храма Сиони и разложили на мосту

© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время для проведения службы из храма Сиони на Метехский мост приносят икону Иисуса Христа и крест

В настоящее время для проведения службы из храма Сиони на Метехский мост приносят икону Иисуса Христа и крест - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В настоящее время для проведения службы из храма Сиони на Метехский мост приносят икону Иисуса Христа и крест

© photo: Sputnik / Stringer

Там же священнослужители отслужили молебен и исполнили церковные песнопения

Там же священнослужители отслужили молебен и исполнили церковные песнопения - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Там же священнослужители отслужили молебен и исполнили церковные песнопения

© photo: Sputnik / Stringer

Люди в знак памяти и скорби приносят с собой на мост цветы и венки, и бросают их в воду

Люди в знак памяти и скорби приносят с собой на мост цветы и венки, и бросают их в воду - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Люди в знак памяти и скорби приносят с собой на мост цветы и венки, и бросают их в воду

© photo: Sputnik / Stringer

В течение всего дня и до позднего вечера на мост приходят люди

В течение всего дня и до позднего вечера на мост приходят люди - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

В течение всего дня и до позднего вечера на мост приходят люди

© photo: Sputnik / Stringer

Служба в память о мучениках сопровождается церковными песнопениями в течение всего дня

Служба в память о мучениках сопровождается церковными песнопениями в течение всего дня - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Служба в память о мучениках сопровождается церковными песнопениями в течение всего дня

© photo: Sputnik / Stringer

Часть из участников церемонии приходят, держа в руках кресты Святой Нино

Часть из участников церемонии приходят, держа в руках кресты Святой Нино - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть из участников церемонии приходят, держа в руках кресты Святой Нино

© photo: Sputnik / Stringer

Это один из символов христианской религии в Грузии. По преданию, этот крест был сплетен из виноградных лоз и Богородица вручила его Святой Нино перед тем, как направить ее в Грузию

Это один из символов христианской религии в Грузии. По преданию, этот крест был сплетен из виноградных лоз и Богородица вручила его Святой Нино перед тем, как направить ее в Грузию - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это один из символов христианской религии в Грузии. По преданию, этот крест был сплетен из виноградных лоз и Богородица вручила его Святой Нино перед тем, как направить ее в Грузию

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