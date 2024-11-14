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В Грузии отметили День поминовения 100 тысяч мучеников - фото

В Грузии отметили День поминовения 100 тысяч мучеников - фото

Sputnik Грузия

Грузинская Православная церковь отметила 13 ноября День поминовения 100 тысяч мучеников. По традиции, тысячи верующих пришли в центр города к Метехскому мосту. 14.11.2024, Sputnik Грузия

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В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси хорезмшаха, тысячам грузин отрубили головы за то, что они отказались осквернять иконы.

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