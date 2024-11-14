В Грузии отметили День поминовения 100 тысяч мучеников - фото
В Грузии ежегодно 13 ноября поминают 100 тысяч грузин
В Грузии ежегодно 13 ноября поминают 100 тысяч грузин
Так священнослужители и паства Грузинской православной церкви отметили на Метехском мосту День памяти 100 тысяч мучеников
Так священнослужители и паства Грузинской православной церкви отметили на Метехском мосту День памяти 100 тысяч мучеников
Ежегодно тут собираются тысячи верующих
Ежегодно тут собираются тысячи верующих
В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси последнего правителя Хорезма Джалал ад-Дина, 100 тысячам грузин отрубили головы и бросили тела в реку Мтквари (Кура)...
В 1227 году, по приказу захватившего Тбилиси последнего правителя Хорезма Джалал ад-Дина, 100 тысячам грузин отрубили головы и бросили тела в реку Мтквари (Кура)...
... за то, что они отказались осквернять иконы Богородицы и Спасителя. Эти иконы хорезмийцы вынесли из храма Сиони и разложили на мосту
... за то, что они отказались осквернять иконы Богородицы и Спасителя. Эти иконы хорезмийцы вынесли из храма Сиони и разложили на мосту
В настоящее время для проведения службы из храма Сиони на Метехский мост приносят икону Иисуса Христа и крест
В настоящее время для проведения службы из храма Сиони на Метехский мост приносят икону Иисуса Христа и крест
Там же священнослужители отслужили молебен и исполнили церковные песнопения
Там же священнослужители отслужили молебен и исполнили церковные песнопения
Люди в знак памяти и скорби приносят с собой на мост цветы и венки, и бросают их в воду
Люди в знак памяти и скорби приносят с собой на мост цветы и венки, и бросают их в воду
В течение всего дня и до позднего вечера на мост приходят люди
В течение всего дня и до позднего вечера на мост приходят люди
Служба в память о мучениках сопровождается церковными песнопениями в течение всего дня
Служба в память о мучениках сопровождается церковными песнопениями в течение всего дня
Часть из участников церемонии приходят, держа в руках кресты Святой Нино
Часть из участников церемонии приходят, держа в руках кресты Святой Нино
Это один из символов христианской религии в Грузии. По преданию, этот крест был сплетен из виноградных лоз и Богородица вручила его Святой Нино перед тем, как направить ее в Грузию
Это один из символов христианской религии в Грузии. По преданию, этот крест был сплетен из виноградных лоз и Богородица вручила его Святой Нино перед тем, как направить ее в Грузию