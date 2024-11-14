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Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают въезда в Грузию
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают въезда в Грузию
Sputnik Грузия
ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России 14.11.2024, Sputnik Грузия
2024-11-14T12:37+0400
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Всего в электронной очереди днем в четверг зарегистрировано 1763 большегруза. На данный момент движение через ТПП "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта. Трасса Мцхета – Степанцминда – Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, верхний ларс
Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают въезда в Грузию
12:37 14.11.2024 (обновлено: 13:02 14.11.2024)
ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Всего в электронной очереди днем в четверг зарегистрировано 1763 большегруза.
На данный момент движение через ТПП "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта.
Трасса Мцхета – Степанцминда – Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.