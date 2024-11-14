https://sputnik-georgia.ru/20241114/verkhniy-lars-segodnya-skolko-gruzovikov-ozhidayut-vezda-v-gruziyu-290889157.html

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают въезда в Грузию

Верхний Ларс сегодня: сколько грузовиков ожидают въезда в Грузию

Sputnik Грузия

ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T12:37+0400

2024-11-14T12:37+0400

2024-11-14T13:02+0400

грузия

новости

общество

верхний ларс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/04/251071942_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_86e333b345676d8ced8c4c1fbb4c2991.jpg

ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Более 1,7 тысячи грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Всего в электронной очереди днем в четверг зарегистрировано 1763 большегруза. На данный момент движение через ТПП "Верхний Ларс" открыто для всех видов транспорта. Трасса Мцхета – Степанцминда – Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги"-"Верхний Ларс" – единственный функционирующий сегодня пункт пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, верхний ларс