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Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года 14.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен&gt;&gt;За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, сакстат, грузия, новости
экономика, сакстат, грузия, новости

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

09:01 14.11.2024
© photo: Sputnik / StringerБатумский морской грузовой порт
Батумский морской грузовой порт - Sputnik Грузия, 1920, 14.11.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>
За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот Грузии

Показатель

Объем

млн долларов

Рост

%

Экспорт

5 468,4

7,4

Импорт

13 554,0

4,8

Всего

19 022,4

5,5

Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.
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