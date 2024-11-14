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Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Внешняя торговля Грузии продолжает расти

Sputnik Грузия

Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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