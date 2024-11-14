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Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года 14.11.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>За отчетный период в страну импортировали продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года.За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, сакстат, грузия, новости
экономика, сакстат, грузия, новости
Внешняя торговля Грузии продолжает расти
Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-октябре 2024 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 19 миллиардов долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали
продукцию почти на 13,6 миллиарда долларов, что примерно на 5% больше данных за десять месяцев 2023 года.
Внешнеторговый оборот
Грузии
Показатель
Объем
млн долларов
Рост
%
Экспорт
5 468,4
7,4
Импорт
13 554,0
4,8
Всего
19 022,4
5,5
Экспорт составил 5,5 миллиарда долларов, что на 7,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 8,1 миллиарда долларов, что на 3% больше аналогичного показателя прошлого года.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом.
За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.