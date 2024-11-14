https://sputnik-georgia.ru/20241114/zemletryasenie-proizoshlo-na-zapade-gruzii-290888190.html

Землетрясение произошло на западе Грузии

Землетрясение произошло на западе Грузии

Sputnik Грузия

Эпицентр землетрясения находился на глубине 14 километров 14.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-14T09:16+0400

2024-11-14T09:16+0400

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ТБИЛИСИ, 14 ноя — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с селом Даба Чохатаури (регион Гурия), говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое зафиксировано в 00:27 по тбилисскому времени, находился на глубине 14 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и около тысячи промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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