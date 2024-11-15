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Что означает открытие базы ПРО в Польше для Европы и США

Что означает открытие базы ПРО в Польше для Европы и США

Sputnik Грузия

Все испытания ПРО США закончились провалом: система технологически не способна защитить НАТО, зато универсальные пусковые установки Мк41 позволяют атаковать... 15.11.2024, Sputnik Грузия

2024-11-15T21:29+0400

2024-11-15T21:29+0400

2024-11-15T21:29+0400

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В Польше 13 ноября официально открывается американская база противоракетной обороны Редзиково. Объект находится в структуре ВМС США, подчинен командованию американских войск в Европе (НАТО EUCOM). Декларируемое предназначение – защита польского неба от "угроз" со стороны России (ранее "угрожал" Иран).Сто тридцать американских военнослужащих в Редзиково начали "мониторить" воздушное пространство в готовности к уничтожению баллистических ракет средней дальности.В Польше – вторая база американской ПРО в Европе (170 км от границ РФ). Первая – Девеселу – введена в эксплуатацию на юге Румынии в 2016 году (650 км от российского Крыма). В систему ПРО входят также корабли ВМС США в Средиземном море, радары раннего предупреждения в Турции и Германии, управление на авиабазе Рамштайн.Если учесть провальные испытания "глобальной" ПРО США в разные годы, их исключительно оборонное (мирное) предназначение неочевидно.Москва считает базы ПРО в Польше и Румынии угрозой своему ракетно-ядерному щиту, стратегической безопасности РФ. Не исключено, что "Томагавками" из польского Редзиково с обычными или ядерными боеголовками Пентагон когда-нибудь попытается поразить цели в России на удалении до 2500 км (до Уральских гор). Высота полета КР Tomahawk – 15-60 метров. Американские объекты в Редзиково и Девеселу оснащены аэродромами для оперативной переброски любого количества ракет. И совершенно неслучайно в Крыму, Калининградской области и в Республике Беларусь ранее были развернуты российские ракетные комплексы "Искандер-М", способные за три-четыре минуты уничтожить американские (натовские) комплексы и другие цели на территории Европы.Напомним, ракеты "Искандера" перехватить невозможно, они могут оснащаться ядерной боеголовкой."Польские грабли" СШАКомплекс американской ПРО в Польше представляет собой как бы закопанный в землю четырехпалубный ракетный эсминец класса "Арли Берк".Система сложная, многофункциональная, автоматизированная, способная получать разведданные из разных источников, выбирать и автономно применять подходящее по дальности и могуществу ракетное вооружение. Якобы обеспечивает автоматический поиск, обнаружение и сопровождение до 300 целей в радиусе до 500 км и одновременно наводит на приоритетные цели до 18 зенитных ракет SM-3.Примеров нетОбъект ПРО – хорошо заметная, большая, неподвижная цель. Для обеспечения живучести в боевых условиях этому "крейсеру кукурузного поля" требуется отдельная эшелонированная система ПВО. Разумеется, если основным предназначением является ПРО, а не превентивный удар десятками крылатых ракет Tomahawk по России. Морской аналог "Арли Берк" может нести до 90 "Томагавков", однако сухопутные арсеналы не имеют ограничений по объему и массе. Американцы никогда не отрицали, что систему вертикального запуска Мк41 можно использовать для старта КР Tomahawk."Томагавки" разных модификаций считаются основой тактического арсенала ВМС США.Боеголовки различных типов поражения (массой до 450 кг), включая кассетную со 166 суббоеприпасами и специальную мощностью до 300 килотонн, обеспечивают поражение широкого спектра надводных и береговых (сухопутных) целей.Для оснащения ядерных крылатых ракет BGM-109A Tomahawk до 2010 года изготовлено около 350 боеголовок W80 Моdеl мощностью до 150 килотонн. Затем наступил период утилизации, но уже в 2016 году командование ВМС США высказалось за приобретение новых крылатых ракет с ядерными боеголовками до 300 килотонн. И компания Raytheon, которая производит "Тактический Томагавк", предложила создать вариант с боеголовкой, сходной по возможностям с термоядерной бомбой В61-11. Пентагон планирует до 2025 года закупить 850 ракет Tomahawk – Block V.Американцы заявляют, что система ПРО не направлена против России, но отказываются давать юридические гарантии.Для восстановления равной и неделимой европейской безопасности Москва ранее предложила иностранным войскам НАТО убраться в пределы 1997 года. Однако европейские страны альянса давно утратили суверенитет, а Вашингтону европейцев не жалко. Польша рискует стать очередной жертвой и расходным материалом агрессивной внешней политики США – сразу после Украины.Адмирал Бауэр забыл, каким позором для США и НАТО закончилась война с талибами в Афганистане. Умные учатся на чужих ошибках, а западные стратеги и на своих не учатся ничему.Российские ракеты нацеливаются на страны НАТО с военными базами США не в силу "природной агрессивности" Москвы, а потому что применение американского оружия в Европе зависит исключительно от решений Вашингтона, которые не всегда коррелируются с реальностью (вспоминаем бесславную историю агрессии альянса в Афганистане, Ираке, Югославии, Ливии, Сирии и ряде других стран).Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

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